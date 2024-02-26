https://ria.ru/20240226/uchenye-1929467637.html

Российские ученые изобрели уникальный нанопорошок для авиастроения

Российские ученые изобрели уникальный нанопорошок для авиастроения - РИА Новости, 26.02.2024

Российские ученые изобрели уникальный нанопорошок для авиастроения

Севастопольские ученые изобрели уникальный нанопорошок, который может использоваться в авиастроении, защите от радиации, производстве новых материалов и... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:14

2024-02-26T09:14

2024-02-26T09:15

наука

технологии

севастопольский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566850131_0:0:564:317_1920x0_80_0_0_e2b4a8ebfd9b8aa13a40249d2bbd0b4d.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Севастопольские ученые изобрели уникальный нанопорошок, который может использоваться в авиастроении, защите от радиации, производстве новых материалов и оборудования, рассказал РИА Новости директор центра коллективного пользования перспективными технологиями и материалов Севастопольского государственного университета Владимир Гавриш. Он пояснил, что нанопорошок производится из отходов, что делает его производство выгодным, а его уникальность заключается в несферической форме частиц, что позволяет добиться лучших результатов при производстве тех или иных модификаций материалов. "Использоваться он может много где, сейчас мы наиболее таких результативных показателей добились в композиционных материалах, радиозащитных материалах, в определенных строительных смесях, бетонах, цементах, керамики и так далее. А дальнейшее использование, это прежде всего аддитивные технологии, возможно, создание новых устройств, с учетом фотокаталитических эффектов, создание новых сплавов", - сказал ученый. В авиастроении нанопорошок может использоваться для создания новых сплавов, которые будут более прочными и легкими, что позволит снизить вес самолетов и увеличить их грузоподъемность. В защите от радиации нанопорошок может использоваться для создания новых материалов, которые будут более эффективными в поглощении ионизирующего излучения. "Не секрет, что поднимаясь вверх, человек, который находится на борту обыкновенного пассажирского лайнера, он получает повышенную дозу излучения. Мы можем за счет замены классических материалов добиться облегчения веса конструкции и привести к более радиационной защите пассажиров", - сказал он. В производстве оборудования нанопорошок может использоваться для создания новых композитных материалов, которые будут более прочными, легкими и устойчивыми к различным воздействиям. Это позволит создавать новые материалы для строительства, транспорта, медицины и других отраслей. "Прежде всего для ветрогенераторов каждая капля может привести к микроэрозии. Соответственно все фирмы, которые выпускают лопасти ветрогенераторов, так или иначе с этим борются. Мы готовы предложить подход к этому решению, которое позволит увеличить энергопоглощение, соответственно увеличить трещиностойкость и снизить эрозию ветрогенераторов. Это приведет к тому, что лопасти станут служить дольше, их жизненный цикл будет увеличен", - добавил Гавриш. Севастопольские ученые уверены, что новый нанопорошок окажет значительное влияние на различные отрасли промышленности благодаря своим уникальным свойствам и возможностям.

https://radiosputnik.ru/20240222/kot-1928988786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, севастопольский государственный университет