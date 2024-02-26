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Крейсер "Варяг" отработал поиск подводных лодок и стрельбу - РИА Новости, 26.02.2024
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19:06 26.02.2024
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Крейсер "Варяг" отработал поиск подводных лодок и стрельбу
Крейсер "Варяг" отработал поиск подводных лодок и стрельбу - РИА Новости, 26.02.2024
Крейсер "Варяг" отработал поиск подводных лодок и стрельбу
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота в ходе международного учения "МИЛАН-2024" отработал элементы поиска и обнаружения подводных лодок,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:06
2024-02-26T19:06
безопасность
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индийский океан
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота в ходе международного учения "МИЛАН-2024" отработал элементы поиска и обнаружения подводных лодок, выполнил стрельбу по мишени и досмотровые действия, сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. В акватории Индийского океана у побережья Индии проходит морская часть многостороннего международного военно-морского учения "МИЛАН-2024" с участием крейсера "Варяг". Учения организованы индийской стороной. "Крейсер "Варяг" в составе группы кораблей-участников учения отработал плановые элементы поиска и обнаружения подводных лодок, стрельбу по морской цели-мишени и досмотровые действия в отношении условного судна-нарушителя. Сутками ранее, по плану морской фазы учения, крейсер выполнил в море стрельбу по воздушной цели, отработал тренировки по связи и эпизод пополнения запасов от судна обеспечения в назначенном морском районе. Морская часть учения продолжается", - говорится в сообщении. Накануне, 24 февраля, корабли-участники учения вышли в море из индийского порта Вишхапатнам. В течение нескольких дней они отработают практически задачи совместных маневров, выполнения тактических задач в составе группы. Планируется, что моряки разных стран продемонстрируют свою военно-морскую выучку и уровень военно-морской подготовки. В период с 19 по 24 февраля, в ходе береговой фазы учения, были проведены штабные тренировки на картах, отработаны вопросы организации связи и согласованы отрабатываемые в ходе учения элементы. После отработки морской фазы международного учения "МИЛАН-2024" экипаж крейсера "Варяг" продолжит выполнение задач дальнего похода.
https://ria.ru/20240129/tof-1924049356.html
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безопасность, россия, индийский океан, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Индийский океан, Тихоокеанский флот ВМФ России
Крейсер "Варяг" отработал поиск подводных лодок и стрельбу

Крейсер "Варяг" на учениях "МИЛАН-2024" отработал поиск подлодок и стрельбу

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг" во время ракетной стрельбы
Гвардейский ракетный крейсер Варяг во время ракетной стрельбы - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" во время ракетной стрельбы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота в ходе международного учения "МИЛАН-2024" отработал элементы поиска и обнаружения подводных лодок, выполнил стрельбу по мишени и досмотровые действия, сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В акватории Индийского океана у побережья Индии проходит морская часть многостороннего международного военно-морского учения "МИЛАН-2024" с участием крейсера "Варяг". Учения организованы индийской стороной.
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"Крейсер "Варяг" в составе группы кораблей-участников учения отработал плановые элементы поиска и обнаружения подводных лодок, стрельбу по морской цели-мишени и досмотровые действия в отношении условного судна-нарушителя. Сутками ранее, по плану морской фазы учения, крейсер выполнил в море стрельбу по воздушной цели, отработал тренировки по связи и эпизод пополнения запасов от судна обеспечения в назначенном морском районе. Морская часть учения продолжается", - говорится в сообщении.
Накануне, 24 февраля, корабли-участники учения вышли в море из индийского порта Вишхапатнам. В течение нескольких дней они отработают практически задачи совместных маневров, выполнения тактических задач в составе группы. Планируется, что моряки разных стран продемонстрируют свою военно-морскую выучку и уровень военно-морской подготовки. В период с 19 по 24 февраля, в ходе береговой фазы учения, были проведены штабные тренировки на картах, отработаны вопросы организации связи и согласованы отрабатываемые в ходе учения элементы.
После отработки морской фазы международного учения "МИЛАН-2024" экипаж крейсера "Варяг" продолжит выполнение задач дальнего похода.
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