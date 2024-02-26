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В Нижегородской области два подростка насмерть забили мужчину - РИА Новости, 26.02.2024
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15:47 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/ubiystvo-1929580557.html
В Нижегородской области два подростка насмерть забили мужчину
В Нижегородской области два подростка насмерть забили мужчину - РИА Новости, 26.02.2024
В Нижегородской области два подростка насмерть забили мужчину
Два подростка 16 и 17 лет заключены под стражу за особо жестокое убийство постороннего мужчины, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:47
2024-02-26T15:47
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Два подростка 16 и 17 лет заключены под стражу за особо жестокое убийство постороннего мужчины, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. По версии следствия, в ночь на 22 февраля двое подростков, находясь в квартире дома по улице Молодежной поселка Октябрьского Борского района, жестоко избили мужчину, нанеся ему множественные удары руками, ногами и деревянными предметами, в том числе по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью). "Обвиняемые несовершеннолетние - 2006 и 2007 года рождения. Причина произошедшего неизвестна, поскольку давать показания они отказались", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области два подростка насмерть забили мужчину

В Нижегородской области арестовали двоих подростков, забивших насмерть мужчину

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Два подростка 16 и 17 лет заключены под стражу за особо жестокое убийство постороннего мужчины, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
По версии следствия, в ночь на 22 февраля двое подростков, находясь в квартире дома по улице Молодежной поселка Октябрьского Борского района, жестоко избили мужчину, нанеся ему множественные удары руками, ногами и деревянными предметами, в том числе по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью).
"Обвиняемые несовершеннолетние - 2006 и 2007 года рождения. Причина произошедшего неизвестна, поскольку давать показания они отказались", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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19 февраля, 09:38
 
ПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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