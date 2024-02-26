https://ria.ru/20240226/ubiystvo-1929580557.html
В Нижегородской области два подростка насмерть забили мужчину
В Нижегородской области два подростка насмерть забили мужчину - РИА Новости, 26.02.2024
В Нижегородской области два подростка насмерть забили мужчину
Два подростка 16 и 17 лет заключены под стражу за особо жестокое убийство постороннего мужчины, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:47
2024-02-26T15:47
2024-02-26T15:47
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Два подростка 16 и 17 лет заключены под стражу за особо жестокое убийство постороннего мужчины, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. По версии следствия, в ночь на 22 февраля двое подростков, находясь в квартире дома по улице Молодежной поселка Октябрьского Борского района, жестоко избили мужчину, нанеся ему множественные удары руками, ногами и деревянными предметами, в том числе по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью). "Обвиняемые несовершеннолетние - 2006 и 2007 года рождения. Причина произошедшего неизвестна, поскольку давать показания они отказались", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области два подростка насмерть забили мужчину
В Нижегородской области арестовали двоих подростков, забивших насмерть мужчину