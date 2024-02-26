https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929501415.html
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом - РИА Новости, 26.02.2024
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется отдых в Турции летом 2024 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:37
2024-02-26T11:37
2024-02-26T11:37
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, во сколько обойдется отдых в Турции летом 2024 года, сообщает АТОР. Эксперты ассоциации проанализировали цены на путешествие на двоих на десять ночей с заездом 11 июня в 23 отеля категории четыре и пять звезд с питанием по системе "все включено" и медстраховкой. Оказалось, что в 15 из 23 гостиниц стоимость в евро за год снизилась или не изменилась, несмотря на то, что с марта 2023-го европейская валюта к рублю подорожала почти на 20 процентов. "Каждый отель в политике ценообразования для россиян исходит из своей загрузки, ориентации на туристов из определенной страны и других экономических параметров", — пояснили аналитики. В среднем летний отдых в Турции станет дороже на семь-восемь процентов, подсчитали участники рынка. Самое серьезное снижение рублевых цен на турпакеты по сравнению с концом кампании раннего бронирования демонстрируют в основном отели высокого ценового сегмента – люксовые "пятерки". Наиболее ощутимое повышение рублевых цен на путевки – у популярных среди туристов из Европы "твердых пятерок", отмечают в АТОР. Аналитики подчеркивают, что самые востребованные гостиницы стоимость летнего отдыха увеличат после окончания акции раннего бронирования. Путевка в Турцию на десять дней с перелетом, проживанием в "четверке" и питанием по системе "все включено" на лето будет стоить в среднем от 100 до 120 тысяч рублей на персону, то есть от 200 тысяч рублей на двоих. Отдых в качественной "пятерке" вдвоем обойдется в 250-300 тысяч рублей, в люксовых отелях – от 400 до 600 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции летом
АТОР: цена путевки в Турцию летом — от 200 тысяч рублей на двоих в "четверке"
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется отдых в Турции летом 2024 года, сообщает
АТОР.
Эксперты ассоциации проанализировали цены на путешествие на двоих на десять ночей с заездом 11 июня в 23 отеля категории четыре и пять звезд с питанием по системе "все включено" и медстраховкой.
Оказалось, что в 15 из 23 гостиниц стоимость в евро за год снизилась или не изменилась, несмотря на то, что с марта 2023-го европейская валюта к рублю подорожала почти на 20 процентов.
«
"Каждый отель в политике ценообразования для россиян исходит из своей загрузки, ориентации на туристов из определенной страны и других экономических параметров", — пояснили аналитики.
В среднем летний отдых в Турции станет дороже на семь-восемь процентов, подсчитали участники рынка. Самое серьезное снижение рублевых цен на турпакеты по сравнению с концом кампании раннего бронирования демонстрируют в основном отели высокого ценового сегмента – люксовые "пятерки". Наиболее ощутимое повышение рублевых цен на путевки – у популярных среди туристов из Европы "твердых пятерок", отмечают в АТОР. Аналитики подчеркивают, что самые востребованные гостиницы стоимость летнего отдыха увеличат после окончания акции раннего бронирования.
Путевка в Турцию на десять дней с перелетом, проживанием в "четверке" и питанием по системе "все включено" на лето будет стоить в среднем от 100 до 120 тысяч рублей на персону, то есть от 200 тысяч рублей на двоих. Отдых в качественной "пятерке" вдвоем обойдется в 250-300 тысяч рублей, в люксовых отелях – от 400 до 600 тысяч рублей.
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