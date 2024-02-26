https://ria.ru/20240226/tuman-1929595622.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 26.02.2024

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:32

2024-02-26T16:32

2024-02-26T16:32

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Pосгидрометцентра, с 3 часов до 15 часов 27 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с туманом", - говорится в сообщении. Власти просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность.

https://ria.ru/20240226/pogoda-1929523702.html

санкт-петербург

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санкт-петербург