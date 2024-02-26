Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/tuman-1929595622.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 26.02.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:32
2024-02-26T16:32
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598035702_0:35:2930:1683_1920x0_80_0_0_416d12a48e7e55f8706426836fa428db.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Pосгидрометцентра, с 3 часов до 15 часов 27 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с туманом", - говорится в сообщении. Власти просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность.
https://ria.ru/20240226/pogoda-1929523702.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598035702_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_e48e1d1d24eda969d9c33ba9105605ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург
Санкт-Петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Вид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Pосгидрометцентра, с 3 часов до 15 часов 27 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с туманом", - говорится в сообщении.
Власти просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность.
Москва - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в начале марта
Вчера, 12:50
 
Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала