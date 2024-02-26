https://ria.ru/20240226/tuman-1929595622.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 26.02.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:32
2024-02-26T16:32
2024-02-26T16:32
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598035702_0:35:2930:1683_1920x0_80_0_0_416d12a48e7e55f8706426836fa428db.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Pосгидрометцентра, с 3 часов до 15 часов 27 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с туманом", - говорится в сообщении. Власти просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность.
https://ria.ru/20240226/pogoda-1929523702.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598035702_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_e48e1d1d24eda969d9c33ba9105605ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Pосгидрометцентра, с 3 часов до 15 часов 27 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с туманом", - говорится в сообщении.
Власти просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность.
Москвичам рассказали о погоде в начале марта