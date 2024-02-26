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В Москве женщина попала под снегоуборочный трактор - РИА Новости, 26.02.2024
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16:56 26.02.2024 (обновлено: 17:53 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/traktor-1929601773.html
В Москве женщина попала под снегоуборочный трактор
В Москве женщина попала под снегоуборочный трактор - РИА Новости, 26.02.2024
В Москве женщина попала под снегоуборочный трактор
Служебная проверка будет проведена после того, как москвичка попала под снегоуборочный трактор на юго-западе города, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:56
2024-02-26T17:53
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Служебная проверка будет проведена после того, как москвичка попала под снегоуборочный трактор на юго-западе города, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры ЮЗАО. Как сообщил в понедельник Telegram-канал "Осторожно, новости", жительница Северного Бутово попала под снегоуборочный трактор на бульваре Дмитрия Донского. После происшествия врачи не выявили у женщины серьезных переломов, но были зафиксированы гематомы. Уточняется, что пострадавшая остается в стационаре. "Проверка ведется. Ситуацию довели на высший уровень", — сказали в пресс-службе.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве женщина попала под снегоуборочный трактор

Жительница Северного Бутово в Москве попала под снегоуборочный трактор

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Служебная проверка будет проведена после того, как москвичка попала под снегоуборочный трактор на юго-западе города, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры ЮЗАО.
Как сообщил в понедельник Telegram-канал "Осторожно, новости", жительница Северного Бутово попала под снегоуборочный трактор на бульваре Дмитрия Донского. После происшествия врачи не выявили у женщины серьезных переломов, но были зафиксированы гематомы. Уточняется, что пострадавшая остается в стационаре.
"Проверка ведется. Ситуацию довели на высший уровень", — сказали в пресс-службе.
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