https://ria.ru/20240226/traktor-1929601773.html

В Москве женщина попала под снегоуборочный трактор

В Москве женщина попала под снегоуборочный трактор - РИА Новости, 26.02.2024

В Москве женщина попала под снегоуборочный трактор

Служебная проверка будет проведена после того, как москвичка попала под снегоуборочный трактор на юго-западе города, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:56

2024-02-26T16:56

2024-02-26T17:53

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Служебная проверка будет проведена после того, как москвичка попала под снегоуборочный трактор на юго-западе города, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры ЮЗАО. Как сообщил в понедельник Telegram-канал "Осторожно, новости", жительница Северного Бутово попала под снегоуборочный трактор на бульваре Дмитрия Донского. После происшествия врачи не выявили у женщины серьезных переломов, но были зафиксированы гематомы. Уточняется, что пострадавшая остается в стационаре. "Проверка ведется. Ситуацию довели на высший уровень", — сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240217/travma-1928004146.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва