https://ria.ru/20240226/traktor-1929601773.html
В Москве женщина попала под снегоуборочный трактор
В Москве женщина попала под снегоуборочный трактор - РИА Новости, 26.02.2024
В Москве женщина попала под снегоуборочный трактор
Служебная проверка будет проведена после того, как москвичка попала под снегоуборочный трактор на юго-западе города, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:56
2024-02-26T16:56
2024-02-26T17:53
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Служебная проверка будет проведена после того, как москвичка попала под снегоуборочный трактор на юго-западе города, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры ЮЗАО. Как сообщил в понедельник Telegram-канал "Осторожно, новости", жительница Северного Бутово попала под снегоуборочный трактор на бульваре Дмитрия Донского. После происшествия врачи не выявили у женщины серьезных переломов, но были зафиксированы гематомы. Уточняется, что пострадавшая остается в стационаре. "Проверка ведется. Ситуацию довели на высший уровень", — сказали в пресс-службе.
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происшествия, москва
В Москве женщина попала под снегоуборочный трактор
Жительница Северного Бутово в Москве попала под снегоуборочный трактор
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Служебная проверка будет проведена после того, как москвичка попала под снегоуборочный трактор на юго-западе города, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры ЮЗАО.
Как сообщил в понедельник Telegram-канал "Осторожно, новости", жительница Северного Бутово попала под снегоуборочный трактор на бульваре Дмитрия Донского. После происшествия врачи не выявили у женщины серьезных переломов, но были зафиксированы гематомы. Уточняется, что пострадавшая остается в стационаре.
"Проверка ведется. Ситуацию довели на высший уровень", — сказали в пресс-службе.
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