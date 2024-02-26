Рейтинг@Mail.ru
В ФАС заявили о серьезных замечаниях к работе "Яндекс Такси" - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/taksi-1929453595.html
В ФАС заявили о серьезных замечаниях к работе "Яндекс Такси"
В ФАС заявили о серьезных замечаниях к работе "Яндекс Такси" - РИА Новости, 26.02.2024
В ФАС заявили о серьезных замечаниях к работе "Яндекс Такси"
У Федеральной антимонопольной службы есть серьезные замечания к работе "Яндекс Такси", заявил замруководителя ведомства Петр Иванов в интервью "Известиям". РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T05:00
2024-02-26T05:00
петр иванов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс.такси
яндекс
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808328335_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_629afde08eaf7082cc8a6eadda03e9fc.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. У Федеральной антимонопольной службы есть серьезные замечания к работе "Яндекс Такси", заявил замруководителя ведомства Петр Иванов в интервью "Известиям"."В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к «Яндекс Такси»", — сообщил представитель ФАС.По словам Иванова, за прошлый год служба приняла более 300 жалоб на работу сервиса "Яндекс GO" как от пассажиров, так и от водителей. Жалобы касаются стоимости поездок и блокировки пользователей, отметил замглавы ФАС.Ведомство, по данным Иванова, уже направляло в "Яндекс" требование установить исчерпывающий перечень оснований для блокировки пользователей в приложении "Яндекс GO". В ФАС также потребовали снизить слишком высокую плату, которую компания взимает с перевозчиков. Замглавы службы подчеркнул, что ни один из запросов ведомства в настоящее время не выполнен."Однако до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, что не позволяет службе в настоящее время применить меры реагирования", — обратил внимание Иванов.Мораторий на плановые проверки бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.
https://ria.ru/20240215/taksi-1927547791.html
https://ria.ru/20240215/yandekstaksi-1927628658.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808328335_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1a788364c5161e9c78d1c873f9c168cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр иванов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс.такси, яндекс, россия, экономика
Петр Иванов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс.Такси, Яндекс, Россия, Экономика
В ФАС заявили о серьезных замечаниях к работе "Яндекс Такси"

Замглавы ФАС Иванов: у службы есть замечания к ценообразованию "Яндекс Такси"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси службы "Яндекс Go"
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Такси службы "Яндекс Go". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. У Федеральной антимонопольной службы есть серьезные замечания к работе "Яндекс Такси", заявил замруководителя ведомства Петр Иванов в интервью "Известиям".
"В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к «Яндекс Такси»", — сообщил представитель ФАС.
Автомобили такси на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
В Госдуме призвали ограничить стоимость такси в плохую погоду
15 февраля, 12:47
По словам Иванова, за прошлый год служба приняла более 300 жалоб на работу сервиса "Яндекс GO" как от пассажиров, так и от водителей. Жалобы касаются стоимости поездок и блокировки пользователей, отметил замглавы ФАС.
Ведомство, по данным Иванова, уже направляло в "Яндекс" требование установить исчерпывающий перечень оснований для блокировки пользователей в приложении "Яндекс GO". В ФАС также потребовали снизить слишком высокую плату, которую компания взимает с перевозчиков. Замглавы службы подчеркнул, что ни один из запросов ведомства в настоящее время не выполнен.
"Однако до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, что не позволяет службе в настоящее время применить меры реагирования", — обратил внимание Иванов.
Мораторий на плановые проверки бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.
Автомобили такси в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
ФАС заявила о доминирующем положении "Яндекс.Такси" в России
15 февраля, 17:00
 
Петр ИвановФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Яндекс.ТаксиЯндексРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала