https://ria.ru/20240226/taksi-1929453595.html

В ФАС заявили о серьезных замечаниях к работе "Яндекс Такси"

В ФАС заявили о серьезных замечаниях к работе "Яндекс Такси" - РИА Новости, 26.02.2024

В ФАС заявили о серьезных замечаниях к работе "Яндекс Такси"

У Федеральной антимонопольной службы есть серьезные замечания к работе "Яндекс Такси", заявил замруководителя ведомства Петр Иванов в интервью "Известиям". РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T05:00

2024-02-26T05:00

2024-02-26T05:00

петр иванов

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

яндекс.такси

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. У Федеральной антимонопольной службы есть серьезные замечания к работе "Яндекс Такси", заявил замруководителя ведомства Петр Иванов в интервью "Известиям"."В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к «Яндекс Такси»", — сообщил представитель ФАС.По словам Иванова, за прошлый год служба приняла более 300 жалоб на работу сервиса "Яндекс GO" как от пассажиров, так и от водителей. Жалобы касаются стоимости поездок и блокировки пользователей, отметил замглавы ФАС.Ведомство, по данным Иванова, уже направляло в "Яндекс" требование установить исчерпывающий перечень оснований для блокировки пользователей в приложении "Яндекс GO". В ФАС также потребовали снизить слишком высокую плату, которую компания взимает с перевозчиков. Замглавы службы подчеркнул, что ни один из запросов ведомства в настоящее время не выполнен."Однако до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, что не позволяет службе в настоящее время применить меры реагирования", — обратил внимание Иванов.Мораторий на плановые проверки бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.

https://ria.ru/20240215/taksi-1927547791.html

https://ria.ru/20240215/yandekstaksi-1927628658.html

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петр иванов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс.такси, яндекс, россия, экономика