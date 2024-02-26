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Российские войска отразили шесть контратак ВСУ на Авдеевском направлении

Российские войска отразили шесть контратак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 26.02.2024

Российские войска отразили шесть контратак ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военнослужащие за сутки освободили Ласточкино на авдеевском направлении, отразили шесть контратак и две атаки, потери Киева здесь составили до 410... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:01

2024-02-26T14:01

2024-02-26T14:01

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки освободили Ласточкино на авдеевском направлении, отразили шесть контратак и две атаки, потери Киева здесь составили до 410 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах Уманского, Нетайлово и Очеретино в ДНР.Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Северного, Первомайского и Петровского, а также две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Ленинского и Новобахмутовки."Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.

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россия, вооруженные силы украины