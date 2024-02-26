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Российские войска отразили шесть контратак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/svo-1929549874.html
Российские войска отразили шесть контратак ВСУ на Авдеевском направлении
Российские войска отразили шесть контратак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
Российские войска отразили шесть контратак ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военнослужащие за сутки освободили Ласточкино на авдеевском направлении, отразили шесть контратак и две атаки, потери Киева здесь составили до 410... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:01
2024-02-26T14:01
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки освободили Ласточкино на авдеевском направлении, отразили шесть контратак и две атаки, потери Киева здесь составили до 410 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.&quot;На Авдеевском направлении подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю&quot;, - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах Уманского, Нетайлово и Очеретино в ДНР.Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Северного, Первомайского и Петровского, а также две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Ленинского и Новобахмутовки."Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские войска отразили шесть контратак ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны: ВС отразили шесть контратак ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Реактивная система залпового огня "Град" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки освободили Ласточкино на авдеевском направлении, отразили шесть контратак и две атаки, потери Киева здесь составили до 410 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
«

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю", - говорится в сводке российского военного ведомства.

© ИнфографикаОсвобожденный поселок Ласточкино в Донецкой Народной Республике
Освобожденный поселок Ласточкино в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденный поселок Ласточкино в Донецкой Народной Республике
Отмечается, что ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах Уманского, Нетайлово и Очеретино в ДНР.
Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Северного, Первомайского и Петровского, а также две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Ленинского и Новобахмутовки.
"Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 февраля, 14:19
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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