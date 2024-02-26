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Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 26.02.2024
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили более 420 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:26
2024-02-26T13:26
2024-02-26T13:30
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили более 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР отражены три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял свыше 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также станцию контрбатарейной борьбы", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили более 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР отражены три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял свыше 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также станцию контрбатарейной борьбы", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине