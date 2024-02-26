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Умер военный, устроивший акцию у посольства Израиля в США, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2024
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16:29 26.02.2024 (обновлено: 16:40 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/ssha-1929593998.html
Умер военный, устроивший акцию у посольства Израиля в США, пишут СМИ
Умер военный, устроивший акцию у посольства Израиля в США, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2024
Умер военный, устроивший акцию у посольства Израиля в США, пишут СМИ
Устроивший акцию у здания израильского посольства в США американский военный скончался, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:29
2024-02-26T16:40
в мире
сша
израиль
хамас
оон
вашингтон (штат)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Устроивший акцию у здания израильского посольства в США американский военный скончался, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американского чиновника. &quot;Военнослужащий военно-воздушных сил США, который &lt;...&gt; (устроил акцию. — Прим. ред.) у здания посольства Израиля в Вашингтоне в знак открытого протеста против войны между Израилем и движением ХАМАС, скончался&quot;, — сообщает телеканал.В понедельник в пожарно-спасательной службе Вашингтона сообщили, что мужчина устроил акцию у здания посольства Израиля в столице США и был госпитализирован в критическом состоянии. Позже телеканал Fox News уточнил, что мужчина оказался американским военным, и он протестовал из-за военной операции в секторе Газа. В посольстве Израиля сообщили, что никто из его сотрудников не пострадал. В Вашингтоне регулярно проходят массовые акции протеста из-за израильской операции в секторе Газа и военной помощи еврейскому государству. На рассмотрении в конгрессе находится закон о выделении 14 миллиардов долларов главному союзнику США на Ближнем Востоке, а американская дипломатия раз за разом торпедирует в ООН резолюции с призывом к прекращению огня.
https://ria.ru/20240225/poteri-1929378800.html
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сша
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в мире, сша, израиль, хамас, оон, вашингтон (штат), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, ХАМАС, ООН, Вашингтон (штат), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Умер военный, устроивший акцию у посольства Израиля в США, пишут СМИ

NBC News: умер военный, устроивший акцию у посольства Израиля в США

© AFP 2024 / MANDEL NGANАвтомобили Секретной службы США блокируют доступ к улице, на которой находится посольство Израиля в Вашингтоне. 25 февраля 2024
Автомобили Секретной службы США блокируют доступ к улице, на которой находится посольство Израиля в Вашингтоне. 25 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AFP 2024 / MANDEL NGAN
Автомобили Секретной службы США блокируют доступ к улице, на которой находится посольство Израиля в Вашингтоне. 25 февраля 2024
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Устроивший акцию у здания израильского посольства в США американский военный скончался, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американского чиновника.
«

"Военнослужащий военно-воздушных сил США, который <...> (устроил акцию. — Прим. ред.) у здания посольства Израиля в Вашингтоне в знак открытого протеста против войны между Израилем и движением ХАМАС, скончался", сообщает телеканал.

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В понедельник в пожарно-спасательной службе Вашингтона сообщили, что мужчина устроил акцию у здания посольства Израиля в столице США и был госпитализирован в критическом состоянии. Позже телеканал Fox News уточнил, что мужчина оказался американским военным, и он протестовал из-за военной операции в секторе Газа. В посольстве Израиля сообщили, что никто из его сотрудников не пострадал.
В Вашингтоне регулярно проходят массовые акции протеста из-за израильской операции в секторе Газа и военной помощи еврейскому государству. На рассмотрении в конгрессе находится закон о выделении 14 миллиардов долларов главному союзнику США на Ближнем Востоке, а американская дипломатия раз за разом торпедирует в ООН резолюции с призывом к прекращению огня.
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