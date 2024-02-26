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ВС России атаковали более 20 пунктов дислокации ВСУ в Херсонской области
ВС России атаковали более 20 пунктов дислокации ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 26.02.2024
ВС России атаковали более 20 пунктов дислокации ВСУ в Херсонской области
Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по более 20 пунктам дислокации ВСУ в подконтрольной им части Херсонской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T21:25
2024-02-26T21:25
2024-02-26T21:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по более 20 пунктам дислокации ВСУ в подконтрольной им части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Нанесены удары по более чем 20 пунктам временной дислокации вооруженных формирований киевского режима", - написал Сальдо.По его словам, за сутки уничтожено до 30 украинских боевиков, две боевых бронированных машины, пять орудий и минометов, зенитная установка, четыре автомобиля, три лодки. "Сбиты и подавлены семь беспилотников", - подчеркнул губернатор. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Днепр (город)
ВС России атаковали более 20 пунктов дислокации ВСУ в Херсонской области
Сальдо: ВС РФ атаковали более 20 пунктов дислокации ВСУ в Херсонской области