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Российская ПВО за сутки сбила две ракеты Storm Shadow и 62 дрона ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929540174.html
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты Storm Shadow и 62 дрона ВСУ
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты Storm Shadow и 62 дрона ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты Storm Shadow и 62 дрона ВСУ
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две ракеты Storm Shadow, 5 снарядов РСЗО HIMARS и 62 беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:39
2024-02-26T13:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две ракеты Storm Shadow, 5 снарядов РСЗО HIMARS и 62 беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Новокраснянка, Лисичанск Луганской народной республики, Копани Запорожской области и Гладовка Херсонской области", — говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 574 украинских военных самолета, 267 вертолетов, 13 454 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15 237 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 095 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты Storm Shadow и 62 дрона ВСУ

МО РФ: ПВО за сутки сбила 2 ракеты Storm Shadow, 5 снарядов HIMARS и 62 дрона

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две ракеты Storm Shadow, 5 снарядов РСЗО HIMARS и 62 беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Новокраснянка, Лисичанск Луганской народной республики, Копани Запорожской области и Гладовка Херсонской области", — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 574 украинских военных самолета, 267 вертолетов, 13 454 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15 237 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 095 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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