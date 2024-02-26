https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929540174.html

Российская ПВО за сутки сбила две ракеты Storm Shadow и 62 дрона ВСУ

Российская ПВО за сутки сбила две ракеты Storm Shadow и 62 дрона ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024

Российская ПВО за сутки сбила две ракеты Storm Shadow и 62 дрона ВСУ

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две ракеты Storm Shadow, 5 снарядов РСЗО HIMARS и 62 беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:39

2024-02-26T13:39

2024-02-26T13:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две ракеты Storm Shadow, 5 снарядов РСЗО HIMARS и 62 беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Новокраснянка, Лисичанск Луганской народной республики, Копани Запорожской области и Гладовка Херсонской области", — говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 574 украинских военных самолета, 267 вертолетов, 13 454 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15 237 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 095 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф