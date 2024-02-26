https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929459570.html

ВСУ в Работино окопались на кладбище, заявил Рогов

ВСУ в Работино окопались на кладбище, заявил Рогов - РИА Новости, 26.02.2024

ВСУ в Работино окопались на кладбище, заявил Рогов

Украинские войска оборудовали боевые позиции в северной части села Работино на запорожской линии фронта, окопавшись на кладбище, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T07:20

2024-02-26T07:20

2024-02-26T07:20

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

украина

евгений балицкий

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска оборудовали боевые позиции в северной части села Работино на запорожской линии фронта, окопавшись на кладбище, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. В воскресенье Рогов сообщил РИА Новости, что в селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои, инициатива находится у российской армии. В свою очередь губернатор области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что российская армия вошла в Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ, в населенном пункте противник уже потерял тысячи жизней и огромное количество техники. "Основной форпост боевиков ВСУ, помимо тех укрепрайонов, какие есть, - это кладбище. Враг окопался в северной части поселка на кладбище, оборудовав боевые позиции и схроны в районе улицы Мира", - сказал Рогов. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240225/spetsoperatsiya-1929431316.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929457450.html

работино

запорожская область

украина

россия

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работино, запорожская область, украина, евгений балицкий, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия