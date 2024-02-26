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ВСУ в Работино окопались на кладбище, заявил Рогов - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929459570.html
ВСУ в Работино окопались на кладбище, заявил Рогов
ВСУ в Работино окопались на кладбище, заявил Рогов - РИА Новости, 26.02.2024
ВСУ в Работино окопались на кладбище, заявил Рогов
Украинские войска оборудовали боевые позиции в северной части села Работино на запорожской линии фронта, окопавшись на кладбище, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T07:20
2024-02-26T07:20
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
украина
евгений балицкий
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска оборудовали боевые позиции в северной части села Работино на запорожской линии фронта, окопавшись на кладбище, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. В воскресенье Рогов сообщил РИА Новости, что в селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои, инициатива находится у российской армии. В свою очередь губернатор области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что российская армия вошла в Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ, в населенном пункте противник уже потерял тысячи жизней и огромное количество техники. "Основной форпост боевиков ВСУ, помимо тех укрепрайонов, какие есть, - это кладбище. Враг окопался в северной части поселка на кладбище, оборудовав боевые позиции и схроны в районе улицы Мира", - сказал Рогов. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240225/spetsoperatsiya-1929431316.html
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работино, запорожская область, украина, евгений балицкий, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Украина, Евгений Балицкий, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
ВСУ в Работино окопались на кладбище, заявил Рогов

Рогов: ВСУ в Работино оборудовали боевые позиции на кладбище

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска оборудовали боевые позиции в северной части села Работино на запорожской линии фронта, окопавшись на кладбище, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
В воскресенье Рогов сообщил РИА Новости, что в селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои, инициатива находится у российской армии. В свою очередь губернатор области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что российская армия вошла в Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ, в населенном пункте противник уже потерял тысячи жизней и огромное количество техники.
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"Основной форпост боевиков ВСУ, помимо тех укрепрайонов, какие есть, - это кладбище. Враг окопался в северной части поселка на кладбище, оборудовав боевые позиции и схроны в районе улицы Мира", - сказал Рогов.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьУкраинаЕвгений БалицкийВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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