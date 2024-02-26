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США поддержали решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 26.02.2024
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21:39 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/shvetsiya-1929655875.html
США поддержали решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО
США поддержали решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 26.02.2024
США поддержали решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО
США приветствуют решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО, ждут скорейшего завершения одобрения со стороны правительства, заявила... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T21:39
2024-02-26T21:39
в мире
швеция
венгрия
сша
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США приветствуют решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО, ждут скорейшего завершения одобрения со стороны правительства, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Приветствуем одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО большинством голосов венгерского парламента. Мы призываем венгерское правительство быстро завершить процесс", - сообщила она журналистам. В понедельник парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали. После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО. Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На церемонии подписываются соответствующие документы и поднимается флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передается на хранение США, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к НАТО.
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
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в мире, швеция, венгрия, сша, карин жан-пьер, нато
В мире, Швеция, Венгрия, США, Карин Жан-Пьер, НАТО
США поддержали решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО

Белый дом: США поддержали решение Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО

© AP Photo / Denes ErdosЗаседание парламента Венгрии, на котором ратифицирована заявка Швеции на вступление в НАТО
Заседание парламента Венгрии, на котором ратифицирована заявка Швеции на вступление в НАТО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Заседание парламента Венгрии, на котором ратифицирована заявка Швеции на вступление в НАТО
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США приветствуют решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО, ждут скорейшего завершения одобрения со стороны правительства, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Приветствуем одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО большинством голосов венгерского парламента. Мы призываем венгерское правительство быстро завершить процесс", - сообщила она журналистам.
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Европейские политики "третьего сорта" решили довести до ядерной катастрофы
4 февраля, 08:00
В понедельник парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали.
После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.
Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На церемонии подписываются соответствующие документы и поднимается флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передается на хранение США, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к НАТО.
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