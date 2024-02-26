США поддержали решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО
Белый дом: США поддержали решение Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО
© AP Photo / Denes ErdosЗаседание парламента Венгрии, на котором ратифицирована заявка Швеции на вступление в НАТО
© AP Photo / Denes Erdos
Заседание парламента Венгрии, на котором ратифицирована заявка Швеции на вступление в НАТО
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США приветствуют решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО, ждут скорейшего завершения одобрения со стороны правительства, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Приветствуем одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО большинством голосов венгерского парламента. Мы призываем венгерское правительство быстро завершить процесс", - сообщила она журналистам.
В понедельник парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали.
После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.
Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На церемонии подписываются соответствующие документы и поднимается флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передается на хранение США, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к НАТО.