https://ria.ru/20240226/shvetsiya-1929655875.html

США поддержали решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО

США поддержали решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 26.02.2024

США поддержали решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО

США приветствуют решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО, ждут скорейшего завершения одобрения со стороны правительства, заявила... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T21:39

2024-02-26T21:39

2024-02-26T21:39

в мире

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венгрия

сша

карин жан-пьер

нато

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США приветствуют решение парламента Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО, ждут скорейшего завершения одобрения со стороны правительства, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Приветствуем одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО большинством голосов венгерского парламента. Мы призываем венгерское правительство быстро завершить процесс", - сообщила она журналистам. В понедельник парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали. После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО. Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На церемонии подписываются соответствующие документы и поднимается флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передается на хранение США, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к НАТО.

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

швеция

венгрия

сша

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в мире, швеция, венгрия, сша, карин жан-пьер, нато