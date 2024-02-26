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Саперы ежедневно уничтожают до 400 взрывоопасных предметов в Авдеевке - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 26.02.2024 (обновлено: 05:57 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/sapery-1929455001.html
Саперы ежедневно уничтожают до 400 взрывоопасных предметов в Авдеевке
Саперы ежедневно уничтожают до 400 взрывоопасных предметов в Авдеевке - РИА Новости, 26.02.2024
Саперы ежедневно уничтожают до 400 взрывоопасных предметов в Авдеевке
Военные инженеры группировки "Центр" продолжают разминирование Авдеевки, уничтожая ежедневно от 100 до 400 взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T05:12
2024-02-26T05:57
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецкая народная республика
центральный военный округ
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Военные инженеры группировки "Центр" продолжают разминирование Авдеевки, уничтожая ежедневно от 100 до 400 взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР. "Военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск "Центр" после взятия населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики ежедневно проводят мероприятия по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденной территории", - сообщили в МО РФ. По данным Минобороны, инженерные разведывательные дозоры ЦВО продолжают обследование и очистку основных дорог, жилых домов и административных зданий Авдеевки для обеспечения безопасности мирных жителей и беспрепятственного дальнейшего продвижения российских войск. "Пока на улицах Авдеевки по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов. В том числе – западного производства. Ежедневно инженерными подразделениями в Авдеевке уничтожается от 100 до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов", - дополнили в МО РФ. Сообщается, что по просьбе местных жителей саперы группировки войск "Центр" осмотрели на предмет взрывоопасных предметов Свято-Михайловский храм в Авдеевке. "Абсолютно любой предмет может быть – рация, пачка сигарет - хоть что-то… критичных повреждений не нанесёт, но пальцы может оторвать на кисти рук. Соответственно боец выведен из строя будет и задача скорее всего будет не выполнена, так как придётся бойца эвакуировать", - процитировали в МО РФ сапера с позывным "Якут", рассказавшего о типах взрывных устройств, обнаруженных при разминировании Авдеевки.
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928175407.html
https://ria.ru/20240210/razminirovanie-1926532035.html
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, центральный военный округ, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Саперы ежедневно уничтожают до 400 взрывоопасных предметов в Авдеевке

МО: саперы ежедневно уничтожают до 400 взрывоопасных предметов в Авдеевке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие инженерно-саперного полка ЦВО в Авдеевке
Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО в Авдеевке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Военные инженеры группировки "Центр" продолжают разминирование Авдеевки, уничтожая ежедневно от 100 до 400 взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР.
Очень плотно поставлены заграждения – сапер о разминировании Авдеевки - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Российский сапер рассказал о разминировании Авдеевки
19 февраля, 10:26
"Военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск "Центр" после взятия населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики ежедневно проводят мероприятия по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденной территории", - сообщили в МО РФ.
По данным Минобороны, инженерные разведывательные дозоры ЦВО продолжают обследование и очистку основных дорог, жилых домов и административных зданий Авдеевки для обеспечения безопасности мирных жителей и беспрепятственного дальнейшего продвижения российских войск.
«
"Пока на улицах Авдеевки по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов. В том числе – западного производства. Ежедневно инженерными подразделениями в Авдеевке уничтожается от 100 до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов", - дополнили в МО РФ.
Сообщается, что по просьбе местных жителей саперы группировки войск "Центр" осмотрели на предмет взрывоопасных предметов Свято-Михайловский храм в Авдеевке.
"Абсолютно любой предмет может быть – рация, пачка сигарет - хоть что-то… критичных повреждений не нанесёт, но пальцы может оторвать на кисти рук. Соответственно боец выведен из строя будет и задача скорее всего будет не выполнена, так как придётся бойца эвакуировать", - процитировали в МО РФ сапера с позывным "Якут", рассказавшего о типах взрывных устройств, обнаруженных при разминировании Авдеевки.
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10 февраля, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЦентральный военный округВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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