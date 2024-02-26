https://ria.ru/20240226/sapery-1929455001.html

Саперы ежедневно уничтожают до 400 взрывоопасных предметов в Авдеевке

Саперы ежедневно уничтожают до 400 взрывоопасных предметов в Авдеевке - РИА Новости, 26.02.2024

Саперы ежедневно уничтожают до 400 взрывоопасных предметов в Авдеевке

Военные инженеры группировки "Центр" продолжают разминирование Авдеевки, уничтожая ежедневно от 100 до 400 взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T05:12

2024-02-26T05:12

2024-02-26T05:57

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецкая народная республика

центральный военный округ

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929353427_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_64c7458fd7dd7ca74d9cd884d0596de9.jpg

ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Военные инженеры группировки "Центр" продолжают разминирование Авдеевки, уничтожая ежедневно от 100 до 400 взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР. "Военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск "Центр" после взятия населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики ежедневно проводят мероприятия по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденной территории", - сообщили в МО РФ. По данным Минобороны, инженерные разведывательные дозоры ЦВО продолжают обследование и очистку основных дорог, жилых домов и административных зданий Авдеевки для обеспечения безопасности мирных жителей и беспрепятственного дальнейшего продвижения российских войск. "Пока на улицах Авдеевки по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов. В том числе – западного производства. Ежедневно инженерными подразделениями в Авдеевке уничтожается от 100 до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов", - дополнили в МО РФ. Сообщается, что по просьбе местных жителей саперы группировки войск "Центр" осмотрели на предмет взрывоопасных предметов Свято-Михайловский храм в Авдеевке. "Абсолютно любой предмет может быть – рация, пачка сигарет - хоть что-то… критичных повреждений не нанесёт, но пальцы может оторвать на кисти рук. Соответственно боец выведен из строя будет и задача скорее всего будет не выполнена, так как придётся бойца эвакуировать", - процитировали в МО РФ сапера с позывным "Якут", рассказавшего о типах взрывных устройств, обнаруженных при разминировании Авдеевки.

https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928175407.html

https://ria.ru/20240210/razminirovanie-1926532035.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, россия, донецкая народная республика, центральный военный округ, вооруженные силы рф, безопасность