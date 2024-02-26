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Умер британский финансист Ротшильд - РИА Новости, 26.02.2024
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14:10 26.02.2024 (обновлено: 15:15 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/rotshild-1929553394.html
Умер британский финансист Ротшильд
Умер британский финансист Ротшильд - РИА Новости, 26.02.2024
Умер британский финансист Ротшильд
Британский инвестиционный банкир и бизнесмен из семьи Ротшильдов — лорд Джейкоб Ротшильд — умер на 88-м году жизни, сообщается на странице поместья Уоддесдон,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:10
2024-02-26T15:15
в мире
ротшильды
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Британский инвестиционный банкир и бизнесмен из семьи Ротшильдов — лорд Джейкоб Ротшильд — умер на 88-м году жизни, сообщается на странице поместья Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов, в соцсети Х.&quot;Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям&quot;, — говорится в публикации.Джейкоб Ротшильд начинал карьеру в семейном банке в 1963 году, после чего стал одним из создателей Группы страховых компаний. В 2002 году ныне покойная королева Елизавета II удостоила его ордена "За заслуги".Ротшильды — европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, ведущая свою историю с конца XVIII века. Носят титул баронов. С середины XIX века считаются одной из самых богатых и влиятельных семей в мире, во Франции фамилия Ротшильд стала нарицательным обозначением богача.
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в мире, ротшильды
В мире, Ротшильды
Умер британский финансист Ротшильд

Британский инвестиционный банкир лорд Джейкоб Ротшильд умер на 88-м году жизни

© AFP 2024 / LEON NEALБританский банкир Джейкоб Ротшильд
Британский банкир Джейкоб Ротшильд - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AFP 2024 / LEON NEAL
Британский банкир Джейкоб Ротшильд. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Британский инвестиционный банкир и бизнесмен из семьи Ротшильдов — лорд Джейкоб Ротшильд — умер на 88-м году жизни, сообщается на странице поместья Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов, в соцсети Х.
«

"Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям", — говорится в публикации.

Джейкоб Ротшильд начинал карьеру в семейном банке в 1963 году, после чего стал одним из создателей Группы страховых компаний. В 2002 году ныне покойная королева Елизавета II удостоила его ордена "За заслуги".
Ротшильды — европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, ведущая свою историю с конца XVIII века. Носят титул баронов. С середины XIX века считаются одной из самых богатых и влиятельных семей в мире, во Франции фамилия Ротшильд стала нарицательным обозначением богача.
 
В миреРотшильды
 
 
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