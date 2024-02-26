https://ria.ru/20240226/rotshild-1929553394.html

Умер британский финансист Ротшильд

Умер британский финансист Ротшильд - РИА Новости, 26.02.2024

Умер британский финансист Ротшильд

Британский инвестиционный банкир и бизнесмен из семьи Ротшильдов — лорд Джейкоб Ротшильд — умер на 88-м году жизни, сообщается на странице поместья Уоддесдон,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:10

2024-02-26T14:10

2024-02-26T15:15

в мире

ротшильды

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Британский инвестиционный банкир и бизнесмен из семьи Ротшильдов — лорд Джейкоб Ротшильд — умер на 88-м году жизни, сообщается на странице поместья Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов, в соцсети Х."Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям", — говорится в публикации.Джейкоб Ротшильд начинал карьеру в семейном банке в 1963 году, после чего стал одним из создателей Группы страховых компаний. В 2002 году ныне покойная королева Елизавета II удостоила его ордена "За заслуги".Ротшильды — европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, ведущая свою историю с конца XVIII века. Носят титул баронов. С середины XIX века считаются одной из самых богатых и влиятельных семей в мире, во Франции фамилия Ротшильд стала нарицательным обозначением богача.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ротшильды