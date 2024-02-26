"Знание" назвало "Росатом" лучшей просветительской компанией 2023 года
Общество "Знание" назвало "Росатом" лучшей просветительской компанией 2023 года
Общество "Знание". Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Общество "Знание" выбрало госкорпорацию "Росатом" в качестве лучшей просветительской компании за 2023 год.
Торжественная церемония объявления лауреатов просветительской награды "Знание. Премия-2023" состоялась в понедельник в Москве на ВДНХ в рамках выставки "Россия". Награда в номинации "Просветительская компания года" присуждалась за выдающиеся успехи в сфере просвещения.
Как отмечалось на церемонии, "Росатом" по праву называют "корпорацией знаний". "Росатом" развивает систему научных коммуникаций, создает уникальный просветительский контент и проекты в сфере науки и технологий. Наградной знак "Золотой куб" из рук генерального директора общества "Знание" Максима Древаля получил замдиректора департамента коммуникаций атомной госкорпорации Константин Рудер.
В 2023 году на ВДНХ под эгидой "Росатома" открылся павильон "Атом" - одна из самых современных просветительских площадок России. Это уникальный архитектурный объект с четырьмя надземными и тремя подземными этажами. Площадь нового выставочного центра - около 25 тысяч квадратных метров. В павильоне размещено несколько выставочных зон, из которых основную экспозицию составляют три - "Советский атомный проект", "Время первых" и "Современная атомная промышленность".
Экспозиция "Советский атомный проект" рассказывает, как в условиях военного и послевоенного времени развивалась советская атомная отрасль и как был достигнут ядерный паритет, сохранивший мир во второй половине ХХ века. "Время первых" дает представление о научно-технической революции 1950-1960-х годов, движущей силой которой стало изучение атомной энергии. Раздел "Современная атомная промышленность" рассказывает, как сегодня исследования и новые технологии в атомной отрасли служат на благо человечества в медицине, экологии, логистике и энергетике. Ключевой экспонат экспозиции - инсталляция, иллюстрирующая принципы работы современных ядерных реакторов.
Президент России Владимир Путин в начале декабря 2023 года, посещая выставку "Россия", ознакомился с экспозициями павильона "Атом".