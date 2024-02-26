https://ria.ru/20240226/rosatom-1929655213.html

"Знание" назвало "Росатом" лучшей просветительской компанией 2023 года

"Знание" назвало "Росатом" лучшей просветительской компанией 2023 года - РИА Новости, 26.02.2024

"Знание" назвало "Росатом" лучшей просветительской компанией 2023 года

Общество "Знание" выбрало госкорпорацию "Росатом" в качестве лучшей просветительской компании за 2023 год. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T21:36

2024-02-26T21:36

2024-02-26T21:36

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

москва

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Общество "Знание" выбрало госкорпорацию "Росатом" в качестве лучшей просветительской компании за 2023 год. Торжественная церемония объявления лауреатов просветительской награды "Знание. Премия-2023" состоялась в понедельник в Москве на ВДНХ в рамках выставки "Россия". Награда в номинации "Просветительская компания года" присуждалась за выдающиеся успехи в сфере просвещения. Как отмечалось на церемонии, "Росатом" по праву называют "корпорацией знаний". "Росатом" развивает систему научных коммуникаций, создает уникальный просветительский контент и проекты в сфере науки и технологий. Наградной знак "Золотой куб" из рук генерального директора общества "Знание" Максима Древаля получил замдиректора департамента коммуникаций атомной госкорпорации Константин Рудер. В 2023 году на ВДНХ под эгидой "Росатома" открылся павильон "Атом" - одна из самых современных просветительских площадок России. Это уникальный архитектурный объект с четырьмя надземными и тремя подземными этажами. Площадь нового выставочного центра - около 25 тысяч квадратных метров. В павильоне размещено несколько выставочных зон, из которых основную экспозицию составляют три - "Советский атомный проект", "Время первых" и "Современная атомная промышленность". Экспозиция "Советский атомный проект" рассказывает, как в условиях военного и послевоенного времени развивалась советская атомная отрасль и как был достигнут ядерный паритет, сохранивший мир во второй половине ХХ века. "Время первых" дает представление о научно-технической революции 1950-1960-х годов, движущей силой которой стало изучение атомной энергии. Раздел "Современная атомная промышленность" рассказывает, как сегодня исследования и новые технологии в атомной отрасли служат на благо человечества в медицине, экологии, логистике и энергетике. Ключевой экспонат экспозиции - инсталляция, иллюстрирующая принципы работы современных ядерных реакторов. Президент России Владимир Путин в начале декабря 2023 года, посещая выставку "Россия", ознакомился с экспозициями павильона "Атом".

https://ria.ru/20240226/kirienko-1929654173.html

https://ria.ru/20240226/premiya-1929645252.html

https://ria.ru/20240226/znanie-1929631020.html

россия

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выставка-форум "россия", россия, москва, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"