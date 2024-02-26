https://ria.ru/20240226/reyting-1929444049.html

Названы регионы – лидеры по доступности бензина

Названы регионы – лидеры по доступности бензина - РИА Новости, 26.02.2024

Названы регионы – лидеры по доступности бензина

Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего – жители Республики Ингушетия,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T00:19

2024-02-26T00:19

2024-02-26T00:19

россия

магаданская область

чукотский автономный округ

риа рейтинг

общество

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего – жители Республики Ингушетия, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*. Динамика цен на топливо По статистике, в 2023 году динамика цен на бензин в России была довольно активной. Так, в январе – сентябре 2023 года цены преимущественно увеличивались, причем быстрыми темпами, но в четвертом квартале после принятия правительством ряда стабилизирующих мер, немного снизились. Однако в начале 2024 года цены вновь стали расти. В результате в январе 2024 года бензин марки АИ-92 в целом по стране стоил на 7,2% дороже, чем в январе 2023 года. Почти во всех регионах цены также выросли, причем в некоторых довольно существенно. В январе 2023 года средняя цена бензина марки АИ-92 была ниже, чем в январе 2023 года только в Чеченской Республике, в 83 субъектах РФ был зафиксирован рост и в одном цены не изменились. Сами цены и их динамика по-прежнему существенно отличаются от региона к региону. В январе 2024 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 47,14 рубля за литр до 66,19 рубля, при общероссийском уровне 50,56 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от отношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе. В последнее время наблюдается тенденция к повышению заработной платы, что ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы. Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов РФ по доступности автомобильного топлива для населения. Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в нашей стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года на среднюю в регионе цену бензина в январе 2024 года. В лидерах столицы и Крайний Север Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1244 литров. Еще в шести регионах – Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Магаданской области, Камчатском крае, Санкт-Петербурге и Мурманской области – жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц. В двадцати шести субъектах РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. По сравнению с предыдущим годом число таких регионов увеличилось на десять. Меньше 700 литров бензина марки АИ-92 в месяц могут купить жители семи регионов, что на один меньше, чем годом ранее. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами. Разброс цен Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 47,14 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Республике Коми, до 66,19 рубля за литр в Магаданской области. Самая высокая цена на бензин по-прежнему в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями. При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне из-за высоких зарплат. Бензин марки АИ-92 в январе 2024 года стоил больше 60 рублей за литр в четырех регионах, и во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина. Почти все эти регионы входят в первую десятку по доступности бензина, за исключением Республики Саха (Якутия), которая занимает 11 место. Как отмечалось выше, минимальная стоимость бензина АИ-92 в январе 2024 года зафиксирована в Республике Коми (47,14 рубля за литр). За ней следуют Челябинская область (47,16 рубля за литр) и Курганская область (47,42 рубля за литр). При этом эксперты отмечают, что в ряде регионов с относительно невысокой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения в данных регионах. В 20 из 33 российских регионов, где бензин марки АИ-92 в январе 2024 стоил ниже 50 рублей за литр, жители на среднемесячную зарплату могут купить менее тысячи литров бензина. Рост стоимости топлива Как уже было отмечено, стоимость бензина в январе 2024 года почти во всех субъектах РФ была выше, чем в январе 2023 года. Исключением стали только Чеченская Республика, где бензин марки АИ-92 в январе 2024 года стоил на 0,8% меньше, чем годом ранее, и Чукотский автономный округе, где цены на бензин не изменились. Наиболее существенно цены выросли в Сахалинской области (+18,1%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+15,6%). При этом исследование показывает, что они остаются в числе лидеров по доступности. Еще в семи регионах – Республике Саха (Якутия), Магаданской области, Республике Тыва, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Забайкальском крае, Республике Алтай и Республике Дагестан – цены выросли на 10% и более. Эксперты РИА Новости полагают, что сохранение демпфирующего механизма позволит в 2024 году сдержать рост цен на бензин на уровне инфляции, то есть около 5-6%. При этом рост заработной платы будет, скорее всего, происходить быстрее, поэтому доступность бензина в 2024 году в среднем по стране увеличится.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20240226/benzin-1928912925.html

https://ria.ru/20240129/benzin-1924038523.html

https://ria.ru/20231225/reyting-1917819774.html

https://ria.ru/20240212/reyting-1926754548.html

https://ria.ru/20240207/benzin-1925824997.html

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россия

магаданская область

чукотский автономный округ

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россия, магаданская область, чукотский автономный округ, риа рейтинг, общество