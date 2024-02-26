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В СФ высказались о прекращении Данией расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.02.2024
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12:43 26.02.2024 (обновлено: 12:45 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/rassledovanie-1929522642.html
В СФ высказались о прекращении Данией расследования по "Северным потокам"
В СФ высказались о прекращении Данией расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.02.2024
В СФ высказались о прекращении Данией расследования по "Северным потокам"
Дания закончила расследование по "Северным потокам" не добровольно, а под давлением США, расследование выводит страны Запада на самих себя, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:43
2024-02-26T12:45
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дания закончила расследование по "Северным потокам" не добровольно, а под давлением США, расследование выводит страны Запада на самих себя, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин. Полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках", говорится в заявлении, опубликованном на сайте правоохранительных органов страны. "Я практически убеждён в том, что расследование вывело их на на самих себя, поэтому они его и остановили. Для того, чтобы в своём расследовании не изобличить самих себя в подрыве "Северных потоков" — представителей коллективного Запада, а, с большой долей вероятности, своих покровителей - США — они и закрыли это расследование. Убеждён, что они закрывают его не добровольно, не по своей воле, а под давлением США, чтобы не было утечки, не произошло информирования о заказчиках и о исполнителях этого инцидента", - сказал Башкин. Сенатор отметил, что это "заметывание информации под ковёр" открывает возможности для нового вида терроризма против трубопроводов, линий связи и коммуникаций — в самых разных политических целях. Это наносит ущерб не России, подчеркнул Башкин, а в большей степени — самому Западу. "Это наносит ущерб европейской экономике, европейской безопасности. Ни к чему хорошему это не приведёт", - заключил парламентарий.Прокурор Швеции Матс Юнгквист в начале февраля заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html
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в мире, дания, александр башкин, совет федерации рф, россия, сша, северный поток, северный поток — 2
В мире, Дания, Александр Башкин, Совет Федерации РФ, Россия, США, Северный поток, Северный поток — 2
В СФ высказались о прекращении Данией расследования по "Северным потокам"

Башкин: Дания закончила расследование по "Северным потокам" под давлением США

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дания закончила расследование по "Северным потокам" не добровольно, а под давлением США, расследование выводит страны Запада на самих себя, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин.
Полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках", говорится в заявлении, опубликованном на сайте правоохранительных органов страны.
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"Я практически убеждён в том, что расследование вывело их на на самих себя, поэтому они его и остановили. Для того, чтобы в своём расследовании не изобличить самих себя в подрыве "Северных потоков" — представителей коллективного Запада, а, с большой долей вероятности, своих покровителей - США — они и закрыли это расследование. Убеждён, что они закрывают его не добровольно, не по своей воле, а под давлением США, чтобы не было утечки, не произошло информирования о заказчиках и о исполнителях этого инцидента", - сказал Башкин.
Сенатор отметил, что это "заметывание информации под ковёр" открывает возможности для нового вида терроризма против трубопроводов, линий связи и коммуникаций — в самых разных политических целях. Это наносит ущерб не России, подчеркнул Башкин, а в большей степени — самому Западу.
"Это наносит ущерб европейской экономике, европейской безопасности. Ни к чему хорошему это не приведёт", - заключил парламентарий.
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Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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В миреДанияАлександр БашкинСовет Федерации РФРоссияСШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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