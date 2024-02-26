https://ria.ru/20240226/rassledovanie-1929522642.html

В СФ высказались о прекращении Данией расследования по "Северным потокам"

В СФ высказались о прекращении Данией расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.02.2024

В СФ высказались о прекращении Данией расследования по "Северным потокам"

Дания закончила расследование по "Северным потокам" не добровольно, а под давлением США, расследование выводит страны Запада на самих себя, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:43

2024-02-26T12:43

2024-02-26T12:45

в мире

дания

александр башкин

совет федерации рф

россия

сша

северный поток

северный поток — 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дания закончила расследование по "Северным потокам" не добровольно, а под давлением США, расследование выводит страны Запада на самих себя, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин. Полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках", говорится в заявлении, опубликованном на сайте правоохранительных органов страны. "Я практически убеждён в том, что расследование вывело их на на самих себя, поэтому они его и остановили. Для того, чтобы в своём расследовании не изобличить самих себя в подрыве "Северных потоков" — представителей коллективного Запада, а, с большой долей вероятности, своих покровителей - США — они и закрыли это расследование. Убеждён, что они закрывают его не добровольно, не по своей воле, а под давлением США, чтобы не было утечки, не произошло информирования о заказчиках и о исполнителях этого инцидента", - сказал Башкин. Сенатор отметил, что это "заметывание информации под ковёр" открывает возможности для нового вида терроризма против трубопроводов, линий связи и коммуникаций — в самых разных политических целях. Это наносит ущерб не России, подчеркнул Башкин, а в большей степени — самому Западу. "Это наносит ущерб европейской экономике, европейской безопасности. Ни к чему хорошему это не приведёт", - заключил парламентарий.Прокурор Швеции Матс Юнгквист в начале февраля заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

дания

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, александр башкин, совет федерации рф, россия, сша, северный поток, северный поток — 2