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Путин создал комитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей - РИА Новости, 26.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:53 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/putin-1929601188.html
Путин создал комитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей
Путин создал комитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей - РИА Новости, 26.02.2024
Путин создал комитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей
Президент России Владимир Путин создал организационный комитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей РФ, назначив его председателем первого... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:53
2024-02-26T16:53
культура
россия
сергей кириенко
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общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин создал организационный комитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей РФ, назначив его председателем первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "В связи с исполняющимся в 2026 году 150-летием Союза театральных деятелей России постановляю: Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 150-летия Союза театральных деятелей РФ. Назначить председателем организационного комитета по подготовке проведению празднования 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко", - говорится в указе. Отмечается, что правительству РФ в месячный срок необходимо утвердить состав комитета, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Органам государственной власти регионов России рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 150-летия Союза театральных деятелей, добавляется в указе.
https://ria.ru/20240110/putin-1920509908.html
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россия, сергей кириенко, владимир путин, общество
Культура, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Общество
Путин создал комитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей

Путин создал оргкомитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин создал организационный комитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей РФ, назначив его председателем первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"В связи с исполняющимся в 2026 году 150-летием Союза театральных деятелей России постановляю: Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 150-летия Союза театральных деятелей РФ. Назначить председателем организационного комитета по подготовке проведению празднования 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко", - говорится в указе.
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Отмечается, что правительству РФ в месячный срок необходимо утвердить состав комитета, а также разработать и утвердить план основных мероприятий.
Органам государственной власти регионов России рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 150-летия Союза театральных деятелей, добавляется в указе.
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