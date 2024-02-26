https://ria.ru/20240226/putin-1929601188.html

Путин создал комитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей

Путин создал комитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей - РИА Новости, 26.02.2024

Путин создал комитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей

Президент России Владимир Путин создал организационный комитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей РФ, назначив его председателем первого... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:53

2024-02-26T16:53

2024-02-26T16:53

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин создал организационный комитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей РФ, назначив его председателем первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "В связи с исполняющимся в 2026 году 150-летием Союза театральных деятелей России постановляю: Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 150-летия Союза театральных деятелей РФ. Назначить председателем организационного комитета по подготовке проведению празднования 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко", - говорится в указе. Отмечается, что правительству РФ в месячный срок необходимо утвердить состав комитета, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Органам государственной власти регионов России рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 150-летия Союза театральных деятелей, добавляется в указе.

https://ria.ru/20240110/putin-1920509908.html

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россия, сергей кириенко, владимир путин, общество