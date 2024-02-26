https://ria.ru/20240226/putin-1929485961.html
Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования
Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования - РИА Новости, 26.02.2024
Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования
Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:31
2024-02-26T10:31
2024-02-26T10:38
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в парламенте претендовали 263 кандидата, в местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. Явка избирателей составила 73,09%."Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю Вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил. Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под Вашим руководством курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.Путин рассчитывает, что новые народные избранники в составе Палаты представителей Национального Собрания и местных советов различных уровней будут плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей."Пользуясь случаем, хотел бы пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - заключил глава российского государства.
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политика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
Политика, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия
Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования
Путин поздравил Лукашенко с уверенной победой белорусских патриотических сил
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля
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В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в парламенте претендовали 263 кандидата, в местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. Явка избирателей составила 73,09%.
«
"Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю Вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил. Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под Вашим руководством курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
Путин рассчитывает, что новые народные избранники в составе Палаты представителей Национального Собрания и местных советов различных уровней будут плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей.
"Пользуясь случаем, хотел бы пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - заключил глава российского государства.
В Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов