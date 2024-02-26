Рейтинг@Mail.ru
Туск призвал страны Запада превзойти Россию в объеме производства оружия - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/proizvodstvo-1929572285.html
Туск призвал страны Запада превзойти Россию в объеме производства оружия
Туск призвал страны Запада превзойти Россию в объеме производства оружия - РИА Новости, 26.02.2024
Туск призвал страны Запада превзойти Россию в объеме производства оружия
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Запада срочно превзойти Россию в объеме производства вооружения и боеприпасов. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:15
2024-02-26T15:15
россия
польша
дональд туск
джастин трюдо
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915304901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fec8226ed3bd01a92d08d59eebbbd8f.jpg
ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Запада срочно превзойти Россию в объеме производства вооружения и боеприпасов. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. "Мы должны не в течение ближайших лет, а в течение ближайших месяцев достичь оборонных возможностей, если речь идет о производстве боеприпасов и различного рода вооружений, которое превысит российские возможности", - заявил Туск журналистам после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. При этом польский премьер уверен, что данная задача легко выполнима и для этого нет никаких препятствий. "Нет ни одного повода, чтобы такие богатые страны, как страны Запада, как страны-члены НАТО не были в состоянии сообща выстроить оборонные возможности, которые превзойдут российские возможности. Нам хватит и денег, и технологий, и экономической мощи с каждой точки зрения, начиная от населения и заканчивая наукой", - сказал Туск, по мнению которого западным странам нужно "лишь скоординировать действия". Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240224/rossiya-1929316068.html
https://ria.ru/20240224/rossiya-1929254001.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915304901_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9eeb11dafdb4864f8ad6b7f0485dd833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, дональд туск, джастин трюдо, нато, в мире
Россия, Польша, Дональд Туск, Джастин Трюдо, НАТО, В мире
Туск призвал страны Запада превзойти Россию в объеме производства оружия

Туск призвал страны Запада срочно превзойти РФ в объеме производства вооружений

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Запада срочно превзойти Россию в объеме производства вооружения и боеприпасов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"В бой вводят тяжеловеса". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
24 февраля, 21:11
"Мы должны не в течение ближайших лет, а в течение ближайших месяцев достичь оборонных возможностей, если речь идет о производстве боеприпасов и различного рода вооружений, которое превысит российские возможности", - заявил Туск журналистам после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
При этом польский премьер уверен, что данная задача легко выполнима и для этого нет никаких препятствий.
«
"Нет ни одного повода, чтобы такие богатые страны, как страны Запада, как страны-члены НАТО не были в состоянии сообща выстроить оборонные возможности, которые превзойдут российские возможности. Нам хватит и денег, и технологий, и экономической мощи с каждой точки зрения, начиная от населения и заканчивая наукой", - сказал Туск, по мнению которого западным странам нужно "лишь скоординировать действия".
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"Они приближаются". На Западе сделали неожиданное заявление о России
24 февраля, 10:57
 
РоссияПольшаДональд ТускДжастин ТрюдоНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала