https://ria.ru/20240226/proizvodstvo-1929572285.html

Туск призвал страны Запада превзойти Россию в объеме производства оружия

Туск призвал страны Запада превзойти Россию в объеме производства оружия - РИА Новости, 26.02.2024

Туск призвал страны Запада превзойти Россию в объеме производства оружия

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Запада срочно превзойти Россию в объеме производства вооружения и боеприпасов. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:15

2024-02-26T15:15

2024-02-26T15:15

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ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Запада срочно превзойти Россию в объеме производства вооружения и боеприпасов. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. "Мы должны не в течение ближайших лет, а в течение ближайших месяцев достичь оборонных возможностей, если речь идет о производстве боеприпасов и различного рода вооружений, которое превысит российские возможности", - заявил Туск журналистам после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. При этом польский премьер уверен, что данная задача легко выполнима и для этого нет никаких препятствий. "Нет ни одного повода, чтобы такие богатые страны, как страны Запада, как страны-члены НАТО не были в состоянии сообща выстроить оборонные возможности, которые превзойдут российские возможности. Нам хватит и денег, и технологий, и экономической мощи с каждой точки зрения, начиная от населения и заканчивая наукой", - сказал Туск, по мнению которого западным странам нужно "лишь скоординировать действия". Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240224/rossiya-1929316068.html

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россия, польша, дональд туск, джастин трюдо, нато, в мире