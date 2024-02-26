https://ria.ru/20240226/proizvoditel-1929543228.html

Производитель оборудования для роботизации из Москвы увеличил выпуск вдвое

Производитель оборудования для роботизации из Москвы увеличил выпуск вдвое - РИА Новости, 26.02.2024

Производитель оборудования для роботизации из Москвы увеличил выпуск вдвое

Производитель оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов из Москвы в два раза нарастил выпуск продукции в минувшем году, сообщил... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:16

2024-02-26T14:16

2024-02-26T14:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Производитель оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов из Москвы в два раза нарастил выпуск продукции в минувшем году, сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Москва ежегодно укрепляет свои позиции на рынке инновационных технологий – сегодня каждое третье предприятие в городе относится к высокотехнологичным. Для них создан комфортный инвестклимат и разработан широкий набор инструментов поддержки, способствующий развитию. Например, в 2023 столичный производитель изготовил 325 устройств для автоматизации и роботизации технологических процессов, что более чем вдвое превышает показатели 2022 года", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что системы данного производителя на сегодняшний день применяются на 260 заводах в 5 регионах России.Отмечается, что свыше двадцати решений включено в перечень ассортимента компании. Данное оборудование предназначено для автоматизации и роботизации сварки, используется в целях лазерной обработки и резки, а также для напыления и дробеструйной обработки.В свою очередь, директор производства Антон Бычковский уточнил, что благодаря высокому темпу роста произошло увеличение числа трудовых мест в два раза. Кроме того, запланировано значительное увеличение объемов выпускаемой продукции и осваивание новой номенклатуры оборудования. Также ведется активная работа над развитием производственной базы компании.В настоящее время в столице осуществляют работу свыше 4200 промышленных площадок, на которых работают 725 тысяч сотрудников. Каждый год здесь открываются новые предприятия различного масштаба – до 50 средних и крупных и порядка 100 малых.По поручению мэра столицы Сергея Собянина, в Москве осуществляется ряд мер, которые направлены на повышение инвестпривлекательности города для российских промышленников из развития производств. В городе созданы комфортные условия для развития крупных, малых и средних предприятий. Бизнесмены столицы обладают возможность пользоваться свыше 20 мерами, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также действует ряд антикризисных инструментов.Ранее Овчинский сообщал, что мультимедийную энциклопедию "Школа профессора Дроздова" создал резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" в конце прошлого года.

https://ria.ru/20240216/paneli-1927680526.html

https://ria.ru/20240208/oborudovanie-1926151339.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, технологии