Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор мужчинам, напавшим на журналиста "Коммерсанта" в Москве - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/prigovor-1929652784.html
Суд вынес приговор мужчинам, напавшим на журналиста "Коммерсанта" в Москве
Суд вынес приговор мужчинам, напавшим на журналиста "Коммерсанта" в Москве - РИА Новости, 26.02.2024
Суд вынес приговор мужчинам, напавшим на журналиста "Коммерсанта" в Москве
Суд в Москве приговорил двух мужчин, напавших в 2020 году на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, к 2 и 2,5 годам колонии, сообщила старший... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T21:12
2024-02-26T21:12
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Суд в Москве приговорил двух мужчин, напавших в 2020 году на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, к 2 и 2,5 годам колонии, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова. "Коммерсант" сообщал, что 3 ноября 2020 года Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, тот отказался, и его начали бить. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". "Собранные следственным управлением по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Сергея Гребенюкова и Романа Московского. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом)", - сообщила Иванова. Она добавила, что в ходе расследования был проведены судебные экспертизы, очные ставки, а также изучены камеры видеонаблюдения. Дорогомиловский районный суд приговорил одного фигуранта к 2 годам лишения свободы, а второго - к 2,5. Наказание обвиняемые отправятся отбывать в исправительную колонию общего режима.
https://ria.ru/20230731/prigovor-1887399916.html
https://ria.ru/20240226/chelyabinsk-1929523844.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд вынес приговор мужчинам, напавшим на журналиста "Коммерсанта" в Москве

СК: суд вынес приговор мужчинам, напавшим на журналиста "Коммерсанта" в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Суд в Москве приговорил двух мужчин, напавших в 2020 году на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, к 2 и 2,5 годам колонии, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.
"Коммерсант" сообщал, что 3 ноября 2020 года Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, тот отказался, и его начали бить. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Жителю Чебоксар вынесли приговор за нападение на женщину с ножом
31 июля 2023, 16:45
"Собранные следственным управлением по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Сергея Гребенюкова и Романа Московского. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом)", - сообщила Иванова.
Она добавила, что в ходе расследования был проведены судебные экспертизы, очные ставки, а также изучены камеры видеонаблюдения. Дорогомиловский районный суд приговорил одного фигуранта к 2 годам лишения свободы, а второго - к 2,5. Наказание обвиняемые отправятся отбывать в исправительную колонию общего режима.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Жителю Челябинска назначили уголовный срок после нападения на бухгалтера
Вчера, 12:50
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала