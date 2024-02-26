https://ria.ru/20240226/prigovor-1929652784.html

Суд вынес приговор мужчинам, напавшим на журналиста "Коммерсанта" в Москве

Суд вынес приговор мужчинам, напавшим на журналиста "Коммерсанта" в Москве - РИА Новости, 26.02.2024

Суд вынес приговор мужчинам, напавшим на журналиста "Коммерсанта" в Москве

Суд в Москве приговорил двух мужчин, напавших в 2020 году на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, к 2 и 2,5 годам колонии, сообщила старший... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T21:12

2024-02-26T21:12

2024-02-26T21:12

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Суд в Москве приговорил двух мужчин, напавших в 2020 году на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, к 2 и 2,5 годам колонии, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова. "Коммерсант" сообщал, что 3 ноября 2020 года Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, тот отказался, и его начали бить. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". "Собранные следственным управлением по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Сергея Гребенюкова и Романа Московского. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом)", - сообщила Иванова. Она добавила, что в ходе расследования был проведены судебные экспертизы, очные ставки, а также изучены камеры видеонаблюдения. Дорогомиловский районный суд приговорил одного фигуранта к 2 годам лишения свободы, а второго - к 2,5. Наказание обвиняемые отправятся отбывать в исправительную колонию общего режима.

https://ria.ru/20230731/prigovor-1887399916.html

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происшествия, москва, россия