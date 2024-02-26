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В Сочи мужчине дали 15 лет колонии за развращение маленьких девочек - РИА Новости, 26.02.2024
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13:55 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/prigovor-1929548405.html
В Сочи мужчине дали 15 лет колонии за развращение маленьких девочек
В Сочи мужчине дали 15 лет колонии за развращение маленьких девочек - РИА Новости, 26.02.2024
В Сочи мужчине дали 15 лет колонии за развращение маленьких девочек
Мужчина, развращавший в течение четырёх лет двух маленьких девочек в Сочи, приговорён к 15 годам колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:55
2024-02-26T13:55
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 26 фев — РИА Новости. Мужчина, развращавший в течение четырёх лет двух маленьких девочек в Сочи, приговорён к 15 годам колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале. По данным ведомства, с 2019 по 2023 год 48-летний мужчина развращал двух маленьких девочек. Уточняется, что "действия сексуального характера без применения насилия" он совершал с десятилетней сестрой своей бывшей сожительницы, а также с подругой ребёнка. "Кроме того, противоправные действия мужчина совершал и в отношении подруги девочки 2008 года рождения... Подсудимый давал девочкам деньги, катал их на машине и покупал алкоголь. В судебном заседании мужчина не признал вину, утверждая, что стал жертвой оговора", — говорится в сообщении. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по четырём статьям, в том числе "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и" Развратные действия". Уточняется, что слушания проходили в закрытом режиме в Лазаревском районном суде. Вина подсудимого была полностью доказана. "Мужчина признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних... Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на два года", — говорится в сообщении. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи мужчине дали 15 лет колонии за развращение маленьких девочек

В Сочи мужчина, 4 года развращавший 2 маленьких девочек, получил 15 лет колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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СОЧИ, 26 фев — РИА Новости. Мужчина, развращавший в течение четырёх лет двух маленьких девочек в Сочи, приговорён к 15 годам колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.
По данным ведомства, с 2019 по 2023 год 48-летний мужчина развращал двух маленьких девочек. Уточняется, что "действия сексуального характера без применения насилия" он совершал с десятилетней сестрой своей бывшей сожительницы, а также с подругой ребёнка.
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"Кроме того, противоправные действия мужчина совершал и в отношении подруги девочки 2008 года рождения... Подсудимый давал девочкам деньги, катал их на машине и покупал алкоголь. В судебном заседании мужчина не признал вину, утверждая, что стал жертвой оговора", — говорится в сообщении.
В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по четырём статьям, в том числе "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и" Развратные действия". Уточняется, что слушания проходили в закрытом режиме в Лазаревском районном суде. Вина подсудимого была полностью доказана.
"Мужчина признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних... Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на два года", — говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
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