https://ria.ru/20240226/prigovor-1929548405.html

В Сочи мужчине дали 15 лет колонии за развращение маленьких девочек

В Сочи мужчине дали 15 лет колонии за развращение маленьких девочек - РИА Новости, 26.02.2024

В Сочи мужчине дали 15 лет колонии за развращение маленьких девочек

Мужчина, развращавший в течение четырёх лет двух маленьких девочек в Сочи, приговорён к 15 годам колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:55

2024-02-26T13:55

2024-02-26T13:55

происшествия

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 26 фев — РИА Новости. Мужчина, развращавший в течение четырёх лет двух маленьких девочек в Сочи, приговорён к 15 годам колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале. По данным ведомства, с 2019 по 2023 год 48-летний мужчина развращал двух маленьких девочек. Уточняется, что "действия сексуального характера без применения насилия" он совершал с десятилетней сестрой своей бывшей сожительницы, а также с подругой ребёнка. "Кроме того, противоправные действия мужчина совершал и в отношении подруги девочки 2008 года рождения... Подсудимый давал девочкам деньги, катал их на машине и покупал алкоголь. В судебном заседании мужчина не признал вину, утверждая, что стал жертвой оговора", — говорится в сообщении. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по четырём статьям, в том числе "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и" Развратные действия". Уточняется, что слушания проходили в закрытом режиме в Лазаревском районном суде. Вина подсудимого была полностью доказана. "Мужчина признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних... Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на два года", — говорится в сообщении. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230216/uchitel-1852381737.html

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сочи

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, краснодарский край