https://ria.ru/20240226/premiya-1929645252.html

Песков оценил вручение премии "Знание"

Песков оценил вручение премии "Знание" - РИА Новости, 26.02.2024

Песков оценил вручение премии "Знание"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блестящей реализацию вручения премии "Знание" и отрадным то, что "общество уже выросло" до таких... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T20:22

2024-02-26T20:22

2024-02-26T21:15

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блестящей реализацию вручения премии "Знание" и отрадным то, что "общество уже выросло" до таких церемоний. "Совершенно гениально, что было принято в свое время решение это "Знание" возродить. Все-таки общество ("Знание" - ред.), которое в нашей стране с 47-го года работает, не должно было кануть в Лету. И понятно, что это мысль по возрождению "Знания" - она родилась в голове нескольких людей, но то, что она получила такое оформление и такую реализацию, это, конечно, во многом заслуга нашего президента Владимира Путина. И, действительно, блестяще реализована", - сказал он журналистам после церемонии вручения премии. Песков отметил, что удалось собрать блестящую команду тех самых людей, которые весь процесс организовывают руками. "Это очень здорово. И они делают это блестяще. Именно они поощряют на большую активность тех людей, которые, с одной стороны, хотят эти знания получать, а с другой стороны, которые хотят этими знаниями делиться. Отрадно, что общество уже выросло. Выросло вот до таких церемоний вручения премии", - сказал пресс-секретарь президента. Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами премии становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей.

https://ria.ru/20240226/znanie-1929631020.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество, выставка-форум "россия"