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В Подольске полностью потушили пожар в складском помещении
В Подольске полностью потушили пожар в складском помещении - РИА Новости, 26.02.2024
В Подольске полностью потушили пожар в складском помещении
Пожар в производственно-складском помещении в подмосковном Подольске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T07:38
2024-02-26T07:38
2024-02-26T07:38
происшествия
подольск
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пожар в производственно-складском помещении в подмосковном Подольске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее в ведомстве сообщали, что пожар на пощади две тысячи квадратных метров тушат в складском помещении в подмосковном Подольске. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
подольск
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске полностью потушили пожар в складском помещении
МЧС: в Подольске полностью потушили пожар в складском помещении