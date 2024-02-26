https://ria.ru/20240226/pozhar-1929460890.html

В Подольске полностью потушили пожар в складском помещении

В Подольске полностью потушили пожар в складском помещении - РИА Новости, 26.02.2024

В Подольске полностью потушили пожар в складском помещении

Пожар в производственно-складском помещении в подмосковном Подольске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T07:38

2024-02-26T07:38

2024-02-26T07:38

происшествия

подольск

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728481467_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d23a27605be790a56a7b6dead38efe0b.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пожар в производственно-складском помещении в подмосковном Подольске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее в ведомстве сообщали, что пожар на пощади две тысячи квадратных метров тушат в складском помещении в подмосковном Подольске. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

подольск

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)