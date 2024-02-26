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В Приморье локализовали пожар на складах "Леруа Мерлен"

В Приморье локализовали пожар на складах "Леруа Мерлен" - РИА Новости, 26.02.2024

В Приморье локализовали пожар на складах "Леруа Мерлен"

Спасатели на 700 "квадратах" локализовали пожар на складах строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T05:31

2024-02-26T05:31

2024-02-26T05:57

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Спасатели на 700 "квадратах" локализовали пожар на складах строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока, сообщает МЧС РФ.Ранее в понедельник МЧС сообщило, что загорелся отдельно стоящий склад в городе Артеме. Общая площадь пожара - около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, угрозы распространения на соседние здания нет. Позже спасатели сообщили, что горят два склада на 450 "квадратах"."В Приморье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах", - сообщает МЧС.

россия

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, владивосток