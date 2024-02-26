https://ria.ru/20240226/pozhar-1929455290.html
На складах под Владивостоком выросла площадь пожара
На складах под Владивостоком выросла площадь пожара - РИА Новости, 26.02.2024
На складах под Владивостоком выросла площадь пожара
Площадь пожара на складах гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока возросла до 450 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T05:29
2024-02-26T05:29
2024-02-26T05:52
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Площадь пожара на складах гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока возросла до 450 квадратных метров, сообщает МЧС России."В городе Артеме горят два отдельностоящие склада с утеплителем. Общая площадь пожара - 450 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.В понедельник ГУ МЧС Приморья сообщило о возгорании склада строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока. По информации главка, на момент прибытия пожарных на территории гипермаркета изнутри горел отдельно стоящий склад на площади около 200 квадратных метров. Сообщалось, что в тушении задействовано 10 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава. В краевой прокуратуре сообщили о проведении проверки по факту возгорания, на место выехал прокурор Артема.
https://ria.ru/20240225/pozhar-1929393402.html
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происшествия, владивосток, россия, артем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, Артем, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складах под Владивостоком выросла площадь пожара
Площадь пожара на складах под Владивостоком выросла до 450 квадратных метров