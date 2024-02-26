https://ria.ru/20240226/pozhar-1929446539.html

В Подольске загорелось производственно-складское здание

В Подольске загорелось производственно-складское здание - РИА Новости, 26.02.2024

В Подольске загорелось производственно-складское здание

Пожар в складском помещении в подмосковном Подольске тушат на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T01:16

2024-02-26T01:16

2024-02-26T01:28

происшествия

подольск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пожар в складском помещении в подмосковном Подольске тушат на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, город Подольск, улица Большая Серпуховская. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит открытое горение производственно-складского здания на площади 2 тысячи квадратных метров. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар удалось локализовать и не допустить его дальнейшее распространение", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, на месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240225/pozhar-1929393402.html

подольск

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)