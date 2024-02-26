https://ria.ru/20240226/poteri-1929557802.html

Зеленский как минимум в десять раз занизил потери ВСУ, заявил Сальдо

Зеленский как минимум в десять раз занизил потери ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 26.02.2024

Зеленский как минимум в десять раз занизил потери ВСУ, заявил Сальдо

Владимир Зеленский занизил цифры потерь украинской армии "по крайней мере в 10 раз", заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:25

2024-02-26T14:25

2024-02-26T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:127:3194:1924_1920x0_80_0_0_f9146674149b13d9aa957dc7b5db3b56.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский занизил цифры потерь украинской армии "по крайней мере в 10 раз", заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими. "Зеленский и его пропаганда врут по заветам Геббельса: пытаются вбить в головы несчастным украинцам самую наглую ложь, повторяя её множество раз. Потери украинских вооружённых формирований он занизил по крайней мере в десять раз", - написал Сальдо. По его словам, цель киевского режима убедить украинцев не бояться идти служить в вооружённые формирования. "Однако, судя по тому яростному сопротивлению, что простые украинцы оказывают военкомам-людоловам, сказки про "потерь нет" уже не работают", - отметил губернатор. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского о потерях ВСУ, заявила, что то, что он врет, понимает каждый гражданин Украины. Только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными, заявил 20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20240226/poteri-1929507022.html

https://ria.ru/20240226/poteri-1929463987.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина