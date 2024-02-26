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Зеленский как минимум в десять раз занизил потери ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/poteri-1929557802.html
Зеленский как минимум в десять раз занизил потери ВСУ, заявил Сальдо
Зеленский как минимум в десять раз занизил потери ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 26.02.2024
Зеленский как минимум в десять раз занизил потери ВСУ, заявил Сальдо
Владимир Зеленский занизил цифры потерь украинской армии "по крайней мере в 10 раз", заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:25
2024-02-26T14:25
специальная военная операция на украине
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россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский занизил цифры потерь украинской армии "по крайней мере в 10 раз", заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими. "Зеленский и его пропаганда врут по заветам Геббельса: пытаются вбить в головы несчастным украинцам самую наглую ложь, повторяя её множество раз. Потери украинских вооружённых формирований он занизил по крайней мере в десять раз", - написал Сальдо. По его словам, цель киевского режима убедить украинцев не бояться идти служить в вооружённые формирования. "Однако, судя по тому яростному сопротивлению, что простые украинцы оказывают военкомам-людоловам, сказки про "потерь нет" уже не работают", - отметил губернатор. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского о потерях ВСУ, заявила, что то, что он врет, понимает каждый гражданин Украины. Только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными, заявил 20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240226/poteri-1929507022.html
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в мире, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский как минимум в десять раз занизил потери ВСУ, заявил Сальдо

Сальдо: Зеленский, говоря о потерях ВСУ, занизил цифры по крайней мере в 10 раз

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский занизил цифры потерь украинской армии "по крайней мере в 10 раз", заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими.
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"Зеленский и его пропаганда врут по заветам Геббельса: пытаются вбить в головы несчастным украинцам самую наглую ложь, повторяя её множество раз. Потери украинских вооружённых формирований он занизил по крайней мере в десять раз", - написал Сальдо.
По его словам, цель киевского режима убедить украинцев не бояться идти служить в вооружённые формирования. "Однако, судя по тому яростному сопротивлению, что простые украинцы оказывают военкомам-людоловам, сказки про "потерь нет" уже не работают", - отметил губернатор.
Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского о потерях ВСУ, заявила, что то, что он врет, понимает каждый гражданин Украины. Только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными, заявил 20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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