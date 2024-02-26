Посольство в Коломбо сравнило освещение в СМИ историй Ассанжа и Навального
Посольство в Коломбо заявило о разнице в освещении историй Ассанжа и Навального
Алексей Навальный. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке не фоне роста статей в местных СМИ об Алексее Навальном указало, что часть из них носят предвзятый и явно заказной характер, тогда как освещение ситуации с возможной экстрадицией журналиста Джулиана Ассанжа в США данными авторами игнорируется.
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"Посольство обратило внимание на рост количества статей об Алексее Навальном, часть из которых носят предвзятый и однобокий характер и явно заказываются враждебными России странами", - говорится в опубликованном в Telegram заявлении посольства относительно статьи в ланкийской газете Daily Mirror и других подобных статьях.
"В связи с этим посольство недоумевает, почему их авторы не освещают возможную экстрадицию своего коллеги, австралийского журналиста Джулиана Ассанжа, в Соединенные Штаты Америки, где ему грозит пожизненное заключение. Было бы интересно услышать их мнение по поводу этой истории, если они считают себя беспристрастными искателями истины", - отмечается в заявлении.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна.
МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом подчеркивал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.