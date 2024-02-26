https://ria.ru/20240226/politika-1929593566.html

Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая

Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая - РИА Новости, 26.02.2024

Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая

Глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун обсудили в ходе встречи в Москве украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове, заявили в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:28

2024-02-26T16:28

2024-02-26T16:33

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корейский полуостров

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

мид кнр

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун обсудили в ходе встречи в Москве украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."Обсужден ряд "горячих" тем, включая украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Там добавили, что в ходе встречи стороны выразили обоюдный настрой на наращивание координации в ключевых международных организациях и диалоговых механизмах в интересах формирования более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка."Подтверждено стремление к наращиванию двустороннего взаимодействия в БРИКС с учетом председательства России в Объединении в текущем году", — отметили в МИД РФ.В ведомстве указали, что стороны дали высокую оценку текущему состоянию российско-китайских отношений, достигших беспрецедентного уровня и продолжающих динамично развиваться в русле договоренностей лидеров двух стран.

https://ria.ru/20240226/zelenskiy-1929581756.html

китай

москва

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