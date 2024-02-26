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Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 26.02.2024 (обновлено: 16:33 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/politika-1929593566.html
Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая
Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая - РИА Новости, 26.02.2024
Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая
Глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун обсудили в ходе встречи в Москве украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове, заявили в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:28
2024-02-26T16:33
в мире
китай
москва
корейский полуостров
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
мид кнр
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун обсудили в ходе встречи в Москве украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."Обсужден ряд "горячих" тем, включая украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Там добавили, что в ходе встречи стороны выразили обоюдный настрой на наращивание координации в ключевых международных организациях и диалоговых механизмах в интересах формирования более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка."Подтверждено стремление к наращиванию двустороннего взаимодействия в БРИКС с учетом председательства России в Объединении в текущем году", — отметили в МИД РФ.В ведомстве указали, что стороны дали высокую оценку текущему состоянию российско-китайских отношений, достигших беспрецедентного уровня и продолжающих динамично развиваться в русле договоренностей лидеров двух стран.
https://ria.ru/20240226/zelenskiy-1929581756.html
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в мире, китай, москва, корейский полуостров, россия, сергей лавров, мид кнр, брикс
В мире, Китай, Москва, Корейский полуостров, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, МИД КНР, БРИКС
Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая

Лавров и замглавы МИД Китая Сунь Вэйдун в Москве обсудили украинский конфликт

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун обсудили в ходе встречи в Москве украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Обсужден ряд "горячих" тем, включая украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там добавили, что в ходе встречи стороны выразили обоюдный настрой на наращивание координации в ключевых международных организациях и диалоговых механизмах в интересах формирования более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка.
"Подтверждено стремление к наращиванию двустороннего взаимодействия в БРИКС с учетом председательства России в Объединении в текущем году", — отметили в МИД РФ.
В ведомстве указали, что стороны дали высокую оценку текущему состоянию российско-китайских отношений, достигших беспрецедентного уровня и продолжающих динамично развиваться в русле договоренностей лидеров двух стран.
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"Не в Москву, а в Киев". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского
Вчера, 15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайМоскваКорейский полуостровРоссияСергей ЛавровМИД КНРБРИКС
 
 
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