https://ria.ru/20240226/politika-1929593566.html
Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая
Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая - РИА Новости, 26.02.2024
Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая
Глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун обсудили в ходе встречи в Москве украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове, заявили в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:28
2024-02-26T16:28
2024-02-26T16:33
в мире
китай
москва
корейский полуостров
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
мид кнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун обсудили в ходе встречи в Москве украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."Обсужден ряд "горячих" тем, включая украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Там добавили, что в ходе встречи стороны выразили обоюдный настрой на наращивание координации в ключевых международных организациях и диалоговых механизмах в интересах формирования более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка."Подтверждено стремление к наращиванию двустороннего взаимодействия в БРИКС с учетом председательства России в Объединении в текущем году", — отметили в МИД РФ.В ведомстве указали, что стороны дали высокую оценку текущему состоянию российско-китайских отношений, достигших беспрецедентного уровня и продолжающих динамично развиваться в русле договоренностей лидеров двух стран.
https://ria.ru/20240226/zelenskiy-1929581756.html
китай
москва
корейский полуостров
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, москва, корейский полуостров, россия, сергей лавров, мид кнр, брикс
В мире, Китай, Москва, Корейский полуостров, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, МИД КНР, БРИКС
Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая
Лавров и замглавы МИД Китая Сунь Вэйдун в Москве обсудили украинский конфликт