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Захарова высмеяла слова главы британского МИД о "неправоте Москвы"
Захарова высмеяла слова главы британского МИД о "неправоте Москвы" - РИА Новости, 26.02.2024
Захарова высмеяла слова главы британского МИД о "неправоте Москвы"
Любимое занятие британской бюрократии состоит в "валянии дурака", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова главы... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:46
2024-02-26T14:46
2024-02-26T14:46
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Любимое занятие британской бюрократии состоит в "валянии дурака", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова главы внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвида Кэмерона о необходимости доказать неправоту Москвы. Она обратила внимание на слова Кэмерона о том, что российский президент Владимир Путин якобы полагает, что он еще может одержать победу, а задача Запада доказать, что он неправ. "Жаль, он не признался, что НАТОвская задача "стратегического поражения России" провалилась. Что касается стремления "доказать недоказуемое" - это monkey business, любимое занятие английской бюрократии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Великобритания, Мария Захарова, Дэвид Кэмерон, Владимир Путин, Москва
Захарова высмеяла слова главы британского МИД о "неправоте Москвы"
Захарова высмеяла сомнения Кэмерона в способности РФ одержать победу в конфликте