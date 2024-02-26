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Захарова высмеяла слова главы британского МИД о "неправоте Москвы" - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/politika-1929563899.html
Захарова высмеяла слова главы британского МИД о "неправоте Москвы"
Захарова высмеяла слова главы британского МИД о "неправоте Москвы" - РИА Новости, 26.02.2024
Захарова высмеяла слова главы британского МИД о "неправоте Москвы"
Любимое занятие британской бюрократии состоит в "валянии дурака", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова главы... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:46
2024-02-26T14:46
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Любимое занятие британской бюрократии состоит в "валянии дурака", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова главы внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвида Кэмерона о необходимости доказать неправоту Москвы. Она обратила внимание на слова Кэмерона о том, что российский президент Владимир Путин якобы полагает, что он еще может одержать победу, а задача Запада доказать, что он неправ. "Жаль, он не признался, что НАТОвская задача "стратегического поражения России" провалилась. Что касается стремления "доказать недоказуемое" - это monkey business, любимое занятие английской бюрократии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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в мире, россия, великобритания, мария захарова, дэвид кэмерон, владимир путин, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Великобритания, Мария Захарова, Дэвид Кэмерон, Владимир Путин, Москва
Захарова высмеяла слова главы британского МИД о "неправоте Москвы"

Захарова высмеяла сомнения Кэмерона в способности РФ одержать победу в конфликте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Любимое занятие британской бюрократии состоит в "валянии дурака", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова главы внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвида Кэмерона о необходимости доказать неправоту Москвы.
Она обратила внимание на слова Кэмерона о том, что российский президент Владимир Путин якобы полагает, что он еще может одержать победу, а задача Запада доказать, что он неправ.
"Жаль, он не признался, что НАТОвская задача "стратегического поражения России" провалилась. Что касается стремления "доказать недоказуемое" - это monkey business, любимое занятие английской бюрократии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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24 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВеликобританияМария ЗахароваДэвид КэмеронВладимир ПутинМосква
 
 
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