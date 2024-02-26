https://ria.ru/20240226/politika-1929563899.html

Захарова высмеяла слова главы британского МИД о "неправоте Москвы"

Захарова высмеяла слова главы британского МИД о "неправоте Москвы" - РИА Новости, 26.02.2024

Захарова высмеяла слова главы британского МИД о "неправоте Москвы"

Любимое занятие британской бюрократии состоит в "валянии дурака", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова главы... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:46

2024-02-26T14:46

2024-02-26T14:46

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Любимое занятие британской бюрократии состоит в "валянии дурака", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова главы внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвида Кэмерона о необходимости доказать неправоту Москвы. Она обратила внимание на слова Кэмерона о том, что российский президент Владимир Путин якобы полагает, что он еще может одержать победу, а задача Запада доказать, что он неправ. "Жаль, он не признался, что НАТОвская задача "стратегического поражения России" провалилась. Что касается стремления "доказать недоказуемое" - это monkey business, любимое занятие английской бюрократии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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