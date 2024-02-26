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Путин призвал главу КЧР контролировать вопросы поддержки бойцов СВО
Путин призвал главу КЧР контролировать вопросы поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 26.02.2024
Путин призвал главу КЧР контролировать вопросы поддержки бойцов СВО
Президент РФ Владимир Путин попросил главу Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова держать на личном контроле вопросы поддержки участников СВО и их... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:25
2024-02-26T14:25
2024-02-26T14:25
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова держать на личном контроле вопросы поддержки участников СВО и их семей. В ход встречи в понедельник глава КЧР доложил президенту о положении дел в республике, в том числе и по направлению помощи участникам спецоперации и их семьям. "Это очень важно. Я вас прошу держать это на личном контроле", - попросил его Путин. Темрезов в свою очередь рассказал, что сам лично встречался с женами погибших, и власти знают каждую семью и никого не забывают. "Говорю о том, что, – не буду перечислять наши выплаты, – держим это всё на контроле", - добавил он.
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
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политика, россия, рашид темрезов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Рашид Темрезов, Владимир Путин
Путин призвал главу КЧР контролировать вопросы поддержки бойцов СВО
Путин призвал главу КЧР Темрезова контролировать поддержку бойцов СВО и их семей
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова держать на личном контроле вопросы поддержки участников СВО и их семей.
В ход встречи в понедельник глава КЧР доложил президенту о положении дел в республике, в том числе и по направлению помощи участникам спецоперации и их семьям.
"Это очень важно. Я вас прошу держать это на личном контроле", - попросил его Путин.
Темрезов в свою очередь рассказал, что сам лично встречался с женами погибших, и власти знают каждую семью и никого не забывают.
"Говорю о том, что, – не буду перечислять наши выплаты, – держим это всё на контроле", - добавил он.
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои