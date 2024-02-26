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Путин призвал главу КЧР контролировать вопросы поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/podderzhka-1929557945.html
Путин призвал главу КЧР контролировать вопросы поддержки бойцов СВО
Путин призвал главу КЧР контролировать вопросы поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 26.02.2024
Путин призвал главу КЧР контролировать вопросы поддержки бойцов СВО
Президент РФ Владимир Путин попросил главу Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова держать на личном контроле вопросы поддержки участников СВО и их... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:25
2024-02-26T14:25
специальная военная операция на украине
политика
россия
рашид темрезов
владимир путин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова держать на личном контроле вопросы поддержки участников СВО и их семей. В ход встречи в понедельник глава КЧР доложил президенту о положении дел в республике, в том числе и по направлению помощи участникам спецоперации и их семьям. "Это очень важно. Я вас прошу держать это на личном контроле", - попросил его Путин. Темрезов в свою очередь рассказал, что сам лично встречался с женами погибших, и власти знают каждую семью и никого не забывают. "Говорю о том, что, – не буду перечислять наши выплаты, – держим это всё на контроле", - добавил он.
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политика, россия, рашид темрезов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Рашид Темрезов, Владимир Путин
Путин призвал главу КЧР контролировать вопросы поддержки бойцов СВО

Путин призвал главу КЧР Темрезова контролировать поддержку бойцов СВО и их семей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов (справа) во время встречи
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова держать на личном контроле вопросы поддержки участников СВО и их семей.
В ход встречи в понедельник глава КЧР доложил президенту о положении дел в республике, в том числе и по направлению помощи участникам спецоперации и их семьям.
"Это очень важно. Я вас прошу держать это на личном контроле", - попросил его Путин.
Темрезов в свою очередь рассказал, что сам лично встречался с женами погибших, и власти знают каждую семью и никого не забывают.
"Говорю о том, что, – не буду перечислять наши выплаты, – держим это всё на контроле", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияРашид ТемрезовВладимир Путин
 
 
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