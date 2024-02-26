https://ria.ru/20240226/podderzhka-1929557945.html

Путин призвал главу КЧР контролировать вопросы поддержки бойцов СВО

Путин призвал главу КЧР контролировать вопросы поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 26.02.2024

Путин призвал главу КЧР контролировать вопросы поддержки бойцов СВО

Президент РФ Владимир Путин попросил главу Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова держать на личном контроле вопросы поддержки участников СВО и их... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:25

2024-02-26T14:25

2024-02-26T14:25

специальная военная операция на украине

политика

россия

рашид темрезов

владимир путин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова держать на личном контроле вопросы поддержки участников СВО и их семей. В ход встречи в понедельник глава КЧР доложил президенту о положении дел в республике, в том числе и по направлению помощи участникам спецоперации и их семьям. "Это очень важно. Я вас прошу держать это на личном контроле", - попросил его Путин. Темрезов в свою очередь рассказал, что сам лично встречался с женами погибших, и власти знают каждую семью и никого не забывают. "Говорю о том, что, – не буду перечислять наши выплаты, – держим это всё на контроле", - добавил он.

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

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политика, россия, рашид темрезов, владимир путин