https://ria.ru/20240226/plennye-1929618498.html

Москалькова попросила украинского коллегу помочь вернуть раненых пленных

Москалькова попросила украинского коллегу помочь вернуть раненых пленных - РИА Новости, 26.02.2024

Москалькова попросила украинского коллегу помочь вернуть раненых пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:14

2024-02-26T18:14

2024-02-26T18:14

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

здоровье - общество

россия

татьяна москалькова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненных российских военнослужащих, которые находятся в плену. "Обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненных российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины. Жду ответа", - написала Москалькова.

https://ria.ru/20240216/plennyy-1927707727.html

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Кирилл Волков

безопасность, украина, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр