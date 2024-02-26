https://ria.ru/20240226/plennye-1929618498.html
Москалькова попросила украинского коллегу помочь вернуть раненых пленных
Москалькова попросила украинского коллегу помочь вернуть раненых пленных - РИА Новости, 26.02.2024
Москалькова попросила украинского коллегу помочь вернуть раненых пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:14
2024-02-26T18:14
2024-02-26T18:14
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненных российских военнослужащих, которые находятся в плену. "Обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненных российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины. Жду ответа", - написала Москалькова.
https://ria.ru/20240216/plennyy-1927707727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Москалькова попросила украинского коллегу помочь вернуть раненых пленных
Москалькова попросила коллегу Лубинца помочь репатриировать 24 раненых пленных