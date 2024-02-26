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Москалькова попросила украинского коллегу помочь вернуть раненых пленных - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/plennye-1929618498.html
Москалькова попросила украинского коллегу помочь вернуть раненых пленных
Москалькова попросила украинского коллегу помочь вернуть раненых пленных - РИА Новости, 26.02.2024
Москалькова попросила украинского коллегу помочь вернуть раненых пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:14
2024-02-26T18:14
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
здоровье - общество
россия
татьяна москалькова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненных российских военнослужащих, которые находятся в плену. "Обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненных российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины. Жду ответа", - написала Москалькова.
https://ria.ru/20240216/plennyy-1927707727.html
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безопасность, украина, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Ситуация в ДНР и ЛНР
Москалькова попросила украинского коллегу помочь вернуть раненых пленных

Москалькова попросила коллегу Лубинца помочь репатриировать 24 раненых пленных

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненных российских военнослужащих, которые находятся в плену.
"Обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненных российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины. Жду ответа", - написала Москалькова.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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