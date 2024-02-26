Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался о французском военкоре Боке - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:51 26.02.2024 (обновлено: 21:17 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/peskov-1929649209.html
Песков высказался о французском военкоре Боке
Песков высказался о французском военкоре Боке - РИА Новости, 26.02.2024
Песков высказался о французском военкоре Боке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лучшего иностранного просветителя года по версии премии "Знания" французского военкорра Адриана Боке... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:51
2024-02-26T21:17
россия
дмитрий песков
общество "знание"
в мире
выборы президента россии — 2024
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929649372_0:140:3108:1889_1920x0_80_0_0_22269187098499bc7b3234d52e59df6d.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лучшего иностранного просветителя года по версии премии "Знания" французского военкорра Адриана Боке мужественным человеком, который полон решимости рассказывать правду всему миру, и признался, что за таких людей охватывает чувство гордости. "Вы знаете, я только что вручил премию лучшему иностранному просветителю. И конечно, ну, чувство восхищения тем, кто получил эту премию как лучший иностранный просветитель. Это мужественный человек. Француз, который прошел через многие невзгоды, но который полон решимости рассказывать правду всему миру. Чувство гордости охватывает, что такие люди есть", - сказал он журналистам после церемонии вручения премии. "В свою очередь призываю дальше всех принимать участие в работе Общества "Знание", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240222/voenkory-1928894966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929649372_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_eeb7b52a5a837b31babd3bef394184bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, общество "знание", в мире, выставка-форум "россия"
Россия, Дмитрий Песков, Общество "Знание", В мире, Выборы президента России — 2024, Выставка-форум "Россия"
Песков высказался о французском военкоре Боке

Песков назвал французского военкора Боке мужественным человеком

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент Адриан Боке во время вручения награды в номинации "Иностранный просветитель года" по версии премии "Знания". 26 февраля 2024
Военный корреспондент Адриан Боке во время вручения награды в номинации Иностранный просветитель года по версии премии Знания. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военный корреспондент Адриан Боке во время вручения награды в номинации "Иностранный просветитель года" по версии премии "Знания". 26 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лучшего иностранного просветителя года по версии премии "Знания" французского военкорра Адриана Боке мужественным человеком, который полон решимости рассказывать правду всему миру, и признался, что за таких людей охватывает чувство гордости.
"Вы знаете, я только что вручил премию лучшему иностранному просветителю. И конечно, ну, чувство восхищения тем, кто получил эту премию как лучший иностранный просветитель. Это мужественный человек. Француз, который прошел через многие невзгоды, но который полон решимости рассказывать правду всему миру. Чувство гордости охватывает, что такие люди есть", - сказал он журналистам после церемонии вручения премии.
"В свою очередь призываю дальше всех принимать участие в работе Общества "Знание", - добавил Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков
22 февраля, 09:45
 
Выборы президента России — 2024РоссияДмитрий ПесковОбщество "Знание"В миреВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала