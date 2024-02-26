https://ria.ru/20240226/peskov-1929649209.html
Песков высказался о французском военкоре Боке
Песков высказался о французском военкоре Боке - РИА Новости, 26.02.2024
Песков высказался о французском военкоре Боке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лучшего иностранного просветителя года по версии премии "Знания" французского военкорра Адриана Боке... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:51
2024-02-26T20:51
2024-02-26T21:17
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лучшего иностранного просветителя года по версии премии "Знания" французского военкорра Адриана Боке мужественным человеком, который полон решимости рассказывать правду всему миру, и признался, что за таких людей охватывает чувство гордости. "Вы знаете, я только что вручил премию лучшему иностранному просветителю. И конечно, ну, чувство восхищения тем, кто получил эту премию как лучший иностранный просветитель. Это мужественный человек. Француз, который прошел через многие невзгоды, но который полон решимости рассказывать правду всему миру. Чувство гордости охватывает, что такие люди есть", - сказал он журналистам после церемонии вручения премии. "В свою очередь призываю дальше всех принимать участие в работе Общества "Знание", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240222/voenkory-1928894966.html
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россия, дмитрий песков, общество "знание", в мире, выставка-форум "россия"
Россия, Дмитрий Песков, Общество "Знание", В мире, Выборы президента России — 2024, Выставка-форум "Россия"
Песков высказался о французском военкоре Боке
Песков назвал французского военкора Боке мужественным человеком
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лучшего иностранного просветителя года по версии премии "Знания" французского военкорра Адриана Боке мужественным человеком, который полон решимости рассказывать правду всему миру, и признался, что за таких людей охватывает чувство гордости.
"Вы знаете, я только что вручил премию лучшему иностранному просветителю. И конечно, ну, чувство восхищения тем, кто получил эту премию как лучший иностранный просветитель. Это мужественный человек. Француз, который прошел через многие невзгоды, но который полон решимости рассказывать правду всему миру. Чувство гордости охватывает, что такие люди есть", - сказал он журналистам после церемонии вручения премии.
"В свою очередь призываю дальше всех принимать участие в работе Общества "Знание
", - добавил Песков.
Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков