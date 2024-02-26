https://ria.ru/20240226/otdykh-1879513265.html
Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь
Праздники и выходные в 2024: производственный календарь
Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь
Правительство России утвердило постановление о переносе праздничных выходных дней. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:01
2024-02-26T13:01
2024-02-26T13:05
общество
россия
отдых
праздники
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о переносе праздничных выходных дней. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и майские праздники в соответствии с производственным календарем — в материале РИА Новости.Как отдыхаем в 2024 годуЕжегодно Минтруд России готовит проект переноса выходных на следующий год, который затем окончательно утверждается правительством. Восемнадцатого августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.Все официальные праздничные дни перечислены в статье 112 ТК России, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня на один из будней. В 2024 году, согласно постановлению правительства, россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы и несколько рабочих шестидневок.Производственный календарь России — 2024Производственный календарь используют кадровики и бухгалтеры для расчета заработной платы, отпускных, оформления больничных листов и так далее.Первый кварталТак как 23 Февраля (День защитника Отечества) и 8 Марта (Международный женский день) в следующем году выпадают на пятницу, отмечать эти праздники будем по три дня.Норма рабочего времени в I кварталеВторой кварталПоследняя неделя апреля будет шестидневной, чтобы на Первомай приходилось четыре нерабочих дня: с 28 апреля по 1 мая. На День Победы россияне отдохнут также четыре дня (с 9 мая по 12-е). На первый месяц лета выпадает традиционно только один праздничный день — День России (12 июня, среда).Норма рабочего времени в II кварталеТретий кварталВ июле, августе и сентябре официальных праздничных выходных дней нет. Эти месяцы хорошо подходят для того, чтобы взять оплачиваемый отпуск, так как отпускное пособие рассчитывается по календарным дням, а заработная плата — по рабочим.Норма рабочего времени в III кварталеЧетвертый кварталВ IV квартале россиян ожидают две шестидневные недели в связи с переносом праздничных выходных: в ноябре и декабре.Норма рабочего времени в IV кварталеУтвержденные праздники и выходные в РоссииПо Трудовому кодексу в России нерабочими праздничными днями являются:Будет ли перенос выходныхВ части пятой статьи 112 ТК России законодательно закреплена возможность переноса выходных и праздничных дней на другие федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. В этом году из-за того, что несколько праздников выпадают на выходные, перенесены: Сокращенные дни в 2024 годуВ 2024 году будет несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным, это 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня. Согласно части 1 статьи 95 ТК России, продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.Норма рабочего времени на годВсего в 2024 году 366 календарных дней, из них 248 рабочих и 118 выходных (праздничных). Норма рабочего времени составляет:Отличия от 2023 годаВ 2024 году, как и в 2023-м, Новому году предшествуют выходные дни, но в 2024-м новогодние каникулы сократятся на один день и выйти на работу будет необходимо уже 8 января. В феврале вместо четырех дней россияне будут отдыхать три, зато майские праздники заметно увеличены — с семи дней в 2023 году до девяти в 2024-м. Международный женский день в этом году присоединится к выходным, а День России придется на середину недели.
https://ria.ru/20230819/sentyabr-1890974525.html
https://ria.ru/20230616/goroda-1878440906.html
https://ria.ru/20230608/puteshestviya-1876802345.html
https://ria.ru/20230619/avgust-1879222307.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, отдых, праздники
Общество, Россия, Отдых, праздники
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Правительство России утвердило постановление
о переносе праздничных выходных дней. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и майские праздники в соответствии с производственным календарем — в материале РИА Новости.
Ежегодно Минтруд России готовит проект переноса выходных на следующий год, который затем окончательно утверждается правительством. Восемнадцатого августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.
Все официальные праздничные дни перечислены в статье 112
ТК России, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня на один из будней. В 2024 году, согласно постановлению правительства, россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы и несколько рабочих шестидневок.
Производственный календарь России — 2024
Производственный календарь используют кадровики и бухгалтеры для расчета заработной платы, отпускных, оформления больничных листов и так далее.
Как отдыхаем в сентябре: праздники и выходные, нормы рабочего времени
Так как 23 Февраля
(День защитника Отечества) и 8 Марта
(Международный женский день) в следующем году выпадают на пятницу, отмечать эти праздники
будем по три дня.
Норма рабочего времени в I квартале
Январь
Февраль
Март
Календарных дней
31
29
31
Рабочих дней
17
20
20
Выходных и праздничных дней
14
9
11
40-часовая рабочая неделя (часов)
136
159
159
36-часовая рабочая неделя (часов)
136
143
143
24-часовая рабочая неделя (часов)
81,6
95
95
Последняя неделя апреля будет шестидневной, чтобы на Первомай приходилось четыре нерабочих дня: с 28 апреля по 1 мая. На День Победы россияне отдохнут также четыре дня (с 9 мая по 12-е). На первый месяц лета выпадает традиционно только один праздничный день — День России (12 июня, среда).
Норма рабочего времени в II квартале
Апрель
Май
Июнь
Календарных дней
30
31
30
Рабочих дней
21
20
19
Выходных и праздничных дней
9
11
11
40-часовая рабочая неделя (часов)
168
159
151
36-часовая рабочая неделя (часов)
151,2
143
135,8
24-часовая рабочая неделя (часов)
100,8
95
90,2
В июле, августе и сентябре официальных праздничных выходных дней нет. Эти месяцы хорошо подходят для того, чтобы взять оплачиваемый отпуск, так как отпускное пособие рассчитывается по календарным дням, а заработная плата — по рабочим.
Названы самые популярные города России для поездок летом
Норма рабочего времени в III квартале
Июль
Август
Сентябрь
Календарных дней
31
31
30
Рабочих дней
23
22
21
Выходных и праздничных дней
8
9
9
40-часовая рабочая неделя (часов)
184
176
168
36-часовая рабочая неделя (часов)
165,6
158,4
151,2
24-часовая рабочая неделя (часов)
110,4
105,6
100,8
В IV квартале россиян ожидают две шестидневные недели в связи с переносом праздничных выходных: в ноябре и декабре.
Туристы стали заранее планировать отдых на выходные
Норма рабочего времени в IV квартале
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Календарных дней
31
30
31
Рабочих дней
23
21
21
Выходных и праздничных дней
8
9
10
40-часовая рабочая неделя (часов)
184
168
168
36-часовая рабочая неделя (часов)
165,6
151,2
151,2
24-часовая рабочая неделя (часов)
110,4
100,8
100,8
Утвержденные праздники и выходные в России
По Трудовому кодексу в России нерабочими праздничными днями являются:
- 1 января — Новый год (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы);
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Будет ли перенос выходных
В части пятой статьи
112 ТК России законодательно закреплена возможность переноса выходных и праздничных дней на другие федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. В этом году из-за того, что несколько праздников выпадают на выходные, перенесены:
- 6 и 7 января (суббота, воскресенье) на 10 мая и 31 декабря;
- 27 апреля (суббота) на 29 апреля (понедельник);
- 2 ноября (суббота) на 30 апреля (вторник);
- 28 декабря (суббота) на 30 декабря (понедельник).
Сокращенные дни в 2024 году
В 2024 году будет несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным, это 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня. Согласно части 1 статьи 95 ТК России
, продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.
Норма рабочего времени на год
Всего в 2024 году 366 календарных дней, из них 248 рабочих и 118 выходных (праздничных). Норма рабочего времени составляет:
- при 40-часовой неделе — 1 978,00;
- при 36-часовой неделе — 1 779,60;
- при 24-часовой неделе — 1 184,40.
Выходные в августе 2023 года: как будем работать и сколько отдыхать
В 2024 году, как и в 2023-м, Новому году предшествуют выходные дни, но в 2024-м новогодние каникулы сократятся на один день и выйти на работу будет необходимо уже 8 января. В феврале вместо четырех дней россияне будут отдыхать
три, зато майские праздники заметно увеличены — с семи дней в 2023 году до девяти в 2024-м. Международный женский день в этом году присоединится к выходным, а День России придется на середину недели.