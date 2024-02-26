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СК возбудит дело из-за осквернения могилы героя ВОВ в Молдавии - РИА Новости, 26.02.2024
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01:35 26.02.2024 (обновлено: 01:58 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/oskvernenie-1929447220.html
СК возбудит дело из-за осквернения могилы героя ВОВ в Молдавии
СК возбудит дело из-за осквернения могилы героя ВОВ в Молдавии - РИА Новости, 26.02.2024
СК возбудит дело из-за осквернения могилы героя ВОВ в Молдавии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы участника Великой отечественной войны в Молдавии, сообщается РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T01:35
2024-02-26T01:58
россия
молдавия
кишинев
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы участника Великой отечественной войны в Молдавии, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в феврале глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович сообщал, что вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны гвардии капитана Андрея Колбинского, гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но не пострадала. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данному факту и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам в Молдавии. Посольство осудило и этот акт вандализма, а также выразило надежду, что противоправные выходки не останутся без должного внимания правоохранительных органов страны, а виновных найдут и накажут.
https://ria.ru/20240223/pereimenovanie-1929163660.html
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россия, молдавия, кишинев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
СК возбудит дело из-за осквернения могилы героя ВОВ в Молдавии

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за вандализма на могиле героя ВОВ в Кишиневе

© Fotolia / frimufilmsКишинев, Республика Молдавия
Кишинев, Республика Молдавия - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Fotolia / frimufilms
Кишинев, Республика Молдавия. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы участника Великой отечественной войны в Молдавии, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в феврале глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович сообщал, что вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны гвардии капитана Андрея Колбинского, гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но не пострадала.
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"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данному факту и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам в Молдавии. Посольство осудило и этот акт вандализма, а также выразило надежду, что противоправные выходки не останутся без должного внимания правоохранительных органов страны, а виновных найдут и накажут.
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РоссияМолдавияКишиневАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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