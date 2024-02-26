https://ria.ru/20240226/oskvernenie-1929447220.html

СК возбудит дело из-за осквернения могилы героя ВОВ в Молдавии

СК возбудит дело из-за осквернения могилы героя ВОВ в Молдавии - РИА Новости, 26.02.2024

СК возбудит дело из-за осквернения могилы героя ВОВ в Молдавии

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы участника Великой отечественной войны в Молдавии, сообщается РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T01:35

2024-02-26T01:35

2024-02-26T01:58

россия

молдавия

кишинев

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148936/11/1489361127_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_6d44a4bee18b32b2f46a11f437daeb6b.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы участника Великой отечественной войны в Молдавии, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в феврале глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович сообщал, что вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны гвардии капитана Андрея Колбинского, гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но не пострадала. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данному факту и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам в Молдавии. Посольство осудило и этот акт вандализма, а также выразило надежду, что противоправные выходки не останутся без должного внимания правоохранительных органов страны, а виновных найдут и накажут.

https://ria.ru/20240223/pereimenovanie-1929163660.html

https://ria.ru/20240218/moldavia-1928117228.html

россия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, молдавия, кишинев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире