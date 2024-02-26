Рейтинг@Mail.ru
Обвинение запросило пожизненный срок для "поволжского маньяка" - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 26.02.2024 (обновлено: 16:19 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/obvinenie-1929579815.html
Обвинение запросило пожизненный срок для "поволжского маньяка"
Обвинение запросило пожизненный срок для "поволжского маньяка" - РИА Новости, 26.02.2024
Обвинение запросило пожизненный срок для "поволжского маньяка"
Гособвинение в ходе прений по делу "поволжского маньяка" Радика Тагирова запросило для него пожизненное лишение свободы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:44
2024-02-26T16:19
происшествия
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений по делу "поволжского маньяка" Радика Тагирова запросило для него пожизненное лишение свободы, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Татарстана.Тагирову было предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушениях на убийство и свыше 30 разбойных нападениях на пожилых женщин. Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело в отношении него в октябре 2022 года."Госовинение просило суд назначить Тагирову пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказал собеседник агентства.По данным следствия, преступления обвиняемый совершал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги.Задержали Тагирова в декабре 2020 года. "Поволжский маньяк" во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий.Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.
https://ria.ru/20201201/manyak-1587240942.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
Обвинение запросило пожизненный срок для "поволжского маньяка"

Обвинение просит пожизненный срок поволжскому маньяку, убившему более 30 женщин

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений по делу "поволжского маньяка" Радика Тагирова запросило для него пожизненное лишение свободы, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Татарстана.
Тагирову было предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушениях на убийство и свыше 30 разбойных нападениях на пожилых женщин. Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело в отношении него в октябре 2022 года.
«
"Госовинение просило суд назначить Тагирову пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, преступления обвиняемый совершал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги.
Задержали Тагирова в декабре 2020 года. "Поволжский маньяк" во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий.
Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео
Соседка рассказала о семье "поволжского маньяка"
1 декабря 2020, 20:47
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала