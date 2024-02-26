https://ria.ru/20240226/obvinenie-1929579815.html

Обвинение запросило пожизненный срок для "поволжского маньяка"

Обвинение запросило пожизненный срок для "поволжского маньяка" - РИА Новости, 26.02.2024

Обвинение запросило пожизненный срок для "поволжского маньяка"

Гособвинение в ходе прений по делу "поволжского маньяка" Радика Тагирова запросило для него пожизненное лишение свободы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:44

2024-02-26T15:44

2024-02-26T16:19

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений по делу "поволжского маньяка" Радика Тагирова запросило для него пожизненное лишение свободы, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Татарстана.Тагирову было предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушениях на убийство и свыше 30 разбойных нападениях на пожилых женщин. Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело в отношении него в октябре 2022 года."Госовинение просило суд назначить Тагирову пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказал собеседник агентства.По данным следствия, преступления обвиняемый совершал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги.Задержали Тагирова в декабре 2020 года. "Поволжский маньяк" во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий.Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.

https://ria.ru/20201201/manyak-1587240942.html

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, республика татарстан (татарстан)