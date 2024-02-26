https://ria.ru/20240226/obstrel-1929631554.html

Ганчев рассказал о последствиях обстрела в харьковской Таволжанке

Ганчев рассказал о последствиях обстрела в харьковской Таволжанке - РИА Новости, 26.02.2024

Ганчев рассказал о последствиях обстрела в харьковской Таволжанке

Украинские военные обстреляли село Таволжанка, в результате обстрела повреждены два частных дома, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:08

2024-02-26T19:08

2024-02-26T19:11

специальная военная операция на украине

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Таволжанка, в результате обстрела повреждены два частных дома, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По словам Ганчева, харьковские села Ольшана, Второй Лиман, Таволжанка, Великий Выселок и Токаревка находятся под постоянным огнем украинских войск. "В результате обстрелов повреждены два частных дома в селе Таволжанка Купянского района. К счастью, пострадавших нет", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240226/abrams-1929623780.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область