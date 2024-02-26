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Ганчев рассказал о последствиях обстрела в харьковской Таволжанке
Ганчев рассказал о последствиях обстрела в харьковской Таволжанке - РИА Новости, 26.02.2024
Ганчев рассказал о последствиях обстрела в харьковской Таволжанке
Украинские военные обстреляли село Таволжанка, в результате обстрела повреждены два частных дома, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:08
2024-02-26T19:08
2024-02-26T19:11
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Таволжанка, в результате обстрела повреждены два частных дома, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По словам Ганчева, харьковские села Ольшана, Второй Лиман, Таволжанка, Великий Выселок и Токаревка находятся под постоянным огнем украинских войск. "В результате обстрелов повреждены два частных дома в селе Таволжанка Купянского района. К счастью, пострадавших нет", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240226/abrams-1929623780.html
харьковская область
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харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
Ганчев рассказал о последствиях обстрела в харьковской Таволжанке
Ганчев: ВСУ в результате обстрела повредили два дома в харьковской Таволжанке