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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.02.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 16.10 впервые за сутки обстреляли ДНР, выпустив по Горловке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:40
2024-02-26T16:40
2024-02-26T16:40
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ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Украинские войска в 16.10 впервые за сутки обстреляли ДНР, выпустив по Горловке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке 4 снаряда