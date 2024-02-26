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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/obstrel-1929598225.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.02.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 16.10 впервые за сутки обстреляли ДНР, выпустив по Горловке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:40
2024-02-26T16:40
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Украинские войска в 16.10 впервые за сутки обстреляли ДНР, выпустив по Горловке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке 4 снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Украинские войска в 16.10 впервые за сутки обстреляли ДНР, выпустив по Горловке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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