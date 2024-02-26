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Гладков рассказал о повреждениях после обстрела Белгородской области ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/obstrel-1929578945.html
Гладков рассказал о повреждениях после обстрела Белгородской области ВСУ
Гладков рассказал о повреждениях после обстрела Белгородской области ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024
Гладков рассказал о повреждениях после обстрела Белгородской области ВСУ
Инфраструктурный объект связи и частный дом повреждены в результате атаки украинских дронов-камикадзе в селе Колотиловка, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:42
2024-02-26T15:42
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
сумская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Инфраструктурный объект связи и частный дом повреждены в результате атаки украинских дронов-камикадзе в селе Колотиловка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет. Есть повреждение в частном жилом доме: выбиты окна, побита кровля летней кухни, а также выведен из строя инфраструктурный объект связи", — написал Гладков.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы. Село Колотиловка находится примерно в полукилометре от украинской границы. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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происшествия, белгородская область, сумская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Сумская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
Гладков рассказал о повреждениях после обстрела Белгородской области ВСУ

Гладков: при обстреле Белгородской области пострадал объект связи и частный дом

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Инфраструктурный объект связи и частный дом повреждены в результате атаки украинских дронов-камикадзе в селе Колотиловка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет. Есть повреждение в частном жилом доме: выбиты окна, побита кровля летней кухни, а также выведен из строя инфраструктурный объект связи", — написал Гладков.
Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.
Село Колотиловка находится примерно в полукилометре от украинской границы. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьСумская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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