https://ria.ru/20240226/obstrel-1929578945.html

Гладков рассказал о повреждениях после обстрела Белгородской области ВСУ

Гладков рассказал о повреждениях после обстрела Белгородской области ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024

Гладков рассказал о повреждениях после обстрела Белгородской области ВСУ

Инфраструктурный объект связи и частный дом повреждены в результате атаки украинских дронов-камикадзе в селе Колотиловка, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:42

2024-02-26T15:42

2024-02-26T15:42

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

сумская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Инфраструктурный объект связи и частный дом повреждены в результате атаки украинских дронов-камикадзе в селе Колотиловка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет. Есть повреждение в частном жилом доме: выбиты окна, побита кровля летней кухни, а также выведен из строя инфраструктурный объект связи", — написал Гладков.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы. Село Колотиловка находится примерно в полукилометре от украинской границы. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

белгородская область

сумская область

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происшествия, белгородская область, сумская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина