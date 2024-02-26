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Гладков рассказал о повреждениях после обстрела Белгородской области ВСУ
Гладков рассказал о повреждениях после обстрела Белгородской области ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024
Гладков рассказал о повреждениях после обстрела Белгородской области ВСУ
Инфраструктурный объект связи и частный дом повреждены в результате атаки украинских дронов-камикадзе в селе Колотиловка, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:42
2024-02-26T15:42
2024-02-26T15:42
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
сумская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Инфраструктурный объект связи и частный дом повреждены в результате атаки украинских дронов-камикадзе в селе Колотиловка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет. Есть повреждение в частном жилом доме: выбиты окна, побита кровля летней кухни, а также выведен из строя инфраструктурный объект связи", — написал Гладков.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы. Село Колотиловка находится примерно в полукилометре от украинской границы. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Сумская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
Гладков рассказал о повреждениях после обстрела Белгородской области ВСУ
Гладков: при обстреле Белгородской области пострадал объект связи и частный дом