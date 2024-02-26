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Минюст попросил закрыть "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры" - РИА Новости, 26.02.2024
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17:53 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/obschestvo-1929614463.html
Минюст попросил закрыть "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры"
Минюст попросил закрыть "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры" - РИА Новости, 26.02.2024
Минюст попросил закрыть "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры"
Минюст просит суд ликвидировать "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры", с таким административным иском он обратился в городской суд, сообщает... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Минюст просит суд ликвидировать "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры", с таким административным иском он обратился в городской суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram-канале. "Административный истец просит суд о ликвидации общественной организации с исключением сведений о ней из ЕГРЮЛ", - сообщает пресс-служба судов. Отмечается, что иск принят к производству, назначено судебное заседание. На сайте "Санкт-Петербургского общества эстонской культуры" сказано, что организация помогала эстонцам в Северной столице.
https://ria.ru/20240225/estoniya-1929344131.html
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санкт-петербург, россия, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Санкт-Петербург, Россия, Происшествия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст попросил закрыть "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры"

Минюст попросил суд закрыть "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Минюст просит суд ликвидировать "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры", с таким административным иском он обратился в городской суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram-канале.
"Административный истец просит суд о ликвидации общественной организации с исключением сведений о ней из ЕГРЮЛ", - сообщает пресс-служба судов.
Отмечается, что иск принят к производству, назначено судебное заседание.
На сайте "Санкт-Петербургского общества эстонской культуры" сказано, что организация помогала эстонцам в Северной столице.
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