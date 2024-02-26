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В Иркутской области ребенок попал в больницу после нападения стаи собак
В Иркутской области ребенок попал в больницу после нападения стаи собак - РИА Новости, 26.02.2024
В Иркутской области ребенок попал в больницу после нападения стаи собак
Пятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи собак, заведено уголовное дело, сообщает СУСК по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T05:51
2024-02-26T05:51
2024-02-26T06:09
происшествия
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ИРКУТСК, 26 фев — РИА Новости. Пятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи собак, заведено уголовное дело, сообщает СУСК по Иркутской области в Telegram-канале. В СНТ "Юность" города Шелехово на 5-летнего ребенка напала стая собак. Происшествие было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. "Произошедшее увидела мать мальчика и незамедлительно вызвала скорую помощь. Ребёнок с укусами и ранами был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), частью 1 статьи 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20240220/alabay-1928427022.html
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происшествия, иркутская область, россия
Происшествия, Иркутская область, Россия
В Иркутской области ребенок попал в больницу после нападения стаи собак
СУСК: в Иркутской области ребенок попал в больницу после нападения стаи собак