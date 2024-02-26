https://ria.ru/20240226/nagrazhdenie-1929455166.html

Военнослужащих группировки "Центр" наградили за мужество и героизм

Военнослужащих группировки "Центр" наградили за мужество и героизм - РИА Новости, 26.02.2024

Военнослужащих группировки "Центр" наградили за мужество и героизм

Начальник главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Вадим Шамарин наградил особо отличившихся военнослужащих соединения... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T05:15

2024-02-26T05:15

2024-02-26T06:01

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безопасность

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Начальник главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Вадим Шамарин наградил особо отличившихся военнослужащих соединения связи Центрального военного округа за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Заместитель начальника генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – начальник главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Вадим Шамарин наградил особо отличившихся военнослужащих соединения связи Центрального военного округа за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что генерал-лейтенант вручил военнослужащим государственные награды - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, "Суворова", "Жукова", а также ведомственные награды Минобороны России. "Генерал-лейтенант Вадим Шамарин поблагодарил связистов за ратный труд и бесстрашие, проявленные во время исполнения служебного долга по поддержанию связи в ходе ведения боевых действий", - дополнили в Минобороны.

https://ria.ru/20240223/nagrady-1929138004.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф