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Верховный суд признал законным еще один отказ Надеждину в иске - РИА Новости, 26.02.2024
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14:54 26.02.2024 (обновлено: 15:07 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/nadezhdin-1929565901.html
Верховный суд признал законным еще один отказ Надеждину в иске
Верховный суд признал законным еще один отказ Надеждину в иске - РИА Новости, 26.02.2024
Верховный суд признал законным еще один отказ Надеждину в иске
Апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму ведомости проверки подписных листов для РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:54
2024-02-26T15:07
выборы президента россии — 2024
политика
борис надеждин
николай харитонов
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Оставить решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии. В иске политик оспаривал форму, в которой подписи признаются недействительными экспертами-почерковедами, но не указаны данные эксперта и причина выбраковки. По этой форме было забраковано более 4,5 тысяч поданных за Надеждина подписей. Истец просил признать данную норму незаконной. "Там нет никакой экспертизы... Нам просто говорят - возьмите эти листочки и идите отсюда, 4,5 тысяч подписей недействительны", - заявил Надеждин.Представитель ЦИК же настаивал, что требования не нарушают ничьих прав. "Это нисколько не мешает оспаривать результаты в суде, чем заявитель и воспользовался... Можно опровергать результаты экспертизы", - отметил юрист.Ранее в понедельник Верховный суд отклонил апелляцию на отказ удовлетворить первый иск Надеждина, в котором политик оспаривал требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатов в президенты. Верховный суд 21 февраля признал законным отказ ЦИК в регистрации Надеждина кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик заявил, что обжалует и это решение. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.
https://ria.ru/20240221/nadezhdin-1928850376.html
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политика, борис надеждин, николай харитонов, россия, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Борис Надеждин, Николай Харитонов, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
Верховный суд признал законным еще один отказ Надеждину в иске

ВС отклонил апелляцию Надеждину, оспаривавшего форму проверки подписных листов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Оставить решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии.
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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В иске политик оспаривал форму, в которой подписи признаются недействительными экспертами-почерковедами, но не указаны данные эксперта и причина выбраковки. По этой форме было забраковано более 4,5 тысяч поданных за Надеждина подписей.
Истец просил признать данную норму незаконной. "Там нет никакой экспертизы... Нам просто говорят - возьмите эти листочки и идите отсюда, 4,5 тысяч подписей недействительны", - заявил Надеждин.
Представитель ЦИК же настаивал, что требования не нарушают ничьих прав. "Это нисколько не мешает оспаривать результаты в суде, чем заявитель и воспользовался... Можно опровергать результаты экспертизы", - отметил юрист.
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Ранее в понедельник Верховный суд отклонил апелляцию на отказ удовлетворить первый иск Надеждина, в котором политик оспаривал требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатов в президенты.
Верховный суд 21 февраля признал законным отказ ЦИК в регистрации Надеждина кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик заявил, что обжалует и это решение.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.
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