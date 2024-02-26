https://ria.ru/20240226/moskva-1929636568.html

В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 26.02.2024

В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

На восьмой неделе года в Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:30

2024-02-26T19:30

2024-02-26T19:30

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. На восьмой неделе года в Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице. "На восьмой неделе 2024 года в Москве отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ по совокупному населению – на 40,9% и среди всех возрастных групп населения: дети в возрасте до 2 лет – на 55,2%, от 3 до 6 лет – на 69,9%, от 7 до 14 лет – на 73,5%, лица старше 15 лет – на 7,8%. Кроме того, показатели заболеваемости по совокупному населению и среди всех возрастных групп на восьмой неделе не превышали эпидемических пороговых величин", - говорится в сообщении. Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

https://ria.ru/20240222/gripp-1928872277.html

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здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)