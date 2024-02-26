Рейтинг@Mail.ru
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/moskva-1929636568.html
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 26.02.2024
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
На восьмой неделе года в Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:30
2024-02-26T19:30
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154021/74/1540217432_0:192:3012:1886_1920x0_80_0_0_a08de1d3fc14e6fac75515ea1bc0b990.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. На восьмой неделе года в Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице. "На восьмой неделе 2024 года в Москве отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ по совокупному населению – на 40,9% и среди всех возрастных групп населения: дети в возрасте до 2 лет – на 55,2%, от 3 до 6 лет – на 69,9%, от 7 до 14 лет – на 73,5%, лица старше 15 лет – на 7,8%. Кроме того, показатели заболеваемости по совокупному населению и среди всех возрастных групп на восьмой неделе не превышали эпидемических пороговых величин", - говорится в сообщении. Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.
https://ria.ru/20240222/gripp-1928872277.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154021/74/1540217432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf0607b77543bbac467d888db9ad6157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: в Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ на 40,9%

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Врач . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. На восьмой неделе года в Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.
"На восьмой неделе 2024 года в Москве отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ по совокупному населению – на 40,9% и среди всех возрастных групп населения: дети в возрасте до 2 лет – на 55,2%, от 3 до 6 лет – на 69,9%, от 7 до 14 лет – на 73,5%, лица старше 15 лет – на 7,8%. Кроме того, показатели заболеваемости по совокупному населению и среди всех возрастных групп на восьмой неделе не превышали эпидемических пороговых величин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Попова сообщила о стабилизации эпидситуации по гриппу и ОРВИ
22 февраля, 04:11
 
Здоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала