https://ria.ru/20240226/moskva-1929559949.html

Москвичей предупредили об образовании гололедицы в понедельник

Москвичей предупредили об образовании гололедицы в понедельник - РИА Новости, 26.02.2024

Москвичей предупредили об образовании гололедицы в понедельник

Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в понедельник после 17 часов, что может способствовать образованию... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:33

2024-02-26T14:33

2024-02-26T14:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в понедельник после 17 часов, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 17.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В сообщении пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20240226/pogoda-1929523702.html

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москва