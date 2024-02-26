https://ria.ru/20240226/moskva-1929559949.html
Москвичей предупредили об образовании гололедицы в понедельник
Москвичей предупредили об образовании гололедицы в понедельник - РИА Новости, 26.02.2024
Москвичей предупредили об образовании гололедицы в понедельник
Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в понедельник после 17 часов, что может способствовать образованию... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:33
2024-02-26T14:33
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в понедельник после 17 часов, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 17.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В сообщении пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в понедельник после 17 часов, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 17.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
В сообщении пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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