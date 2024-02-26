Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили об образовании гололедицы в понедельник - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:33 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/moskva-1929559949.html
Москвичей предупредили об образовании гололедицы в понедельник
Москвичей предупредили об образовании гололедицы в понедельник - РИА Новости, 26.02.2024
Москвичей предупредили об образовании гололедицы в понедельник
Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в понедельник после 17 часов, что может способствовать образованию... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:33
2024-02-26T14:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831892031_0:91:3037:1799_1920x0_80_0_0_f043a142b8320cb8b4460458b9c2b882.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в понедельник после 17 часов, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 17.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В сообщении пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20240226/pogoda-1929523702.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831892031_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9c18ffb8cf53421efeca92fc2f00b514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Москвичей предупредили об образовании гололедицы в понедельник

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСпецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве
Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в понедельник после 17 часов, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 17.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
В сообщении пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Москва - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в начале марта
Вчера, 12:50
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала