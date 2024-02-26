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Экс-президента Молдавии вызвали в суд за акцию против марша ЛГБТ* - РИА Новости, 26.02.2024
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16:54 26.02.2024 (обновлено: 16:55 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/moldavia-1929601318.html
Экс-президента Молдавии вызвали в суд за акцию против марша ЛГБТ*
Экс-президента Молдавии вызвали в суд за акцию против марша ЛГБТ* - РИА Новости, 26.02.2024
Экс-президента Молдавии вызвали в суд за акцию против марша ЛГБТ*
Экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин и еще шесть депутатов от оппозиции вызваны в суд за организацию в 2022 году флешмоба... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:54
2024-02-26T16:55
в мире
молдавия
владимир воронин
кишинев
марина таубер
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КИШИНЕВ, 26 фев – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин и еще шесть депутатов от оппозиции вызваны в суд за организацию в 2022 году флешмоба против марша ЛГБТ* в Кишиневе, сообщает издание Agora. Летом 2022 года организация Genderdoc-M подала в суд на молдавских оппозиционных депутатов в связи с тем, что во время протеста они вывесили на окнах парламента плакаты с надписями: "Нет гомосексуальной диктатуре", "Молдова против прайда", "Нет дискриминации традиционных ценностей", "Молдова — это не Содом". "Судебные заседания по этому иску откладывались, а затем суд установил, что иск подан с процессуальными нарушениями. Однако Апелляционная палата Кишинева постановила, что суд первой инстанции должен вернуться к рассмотрению дела. В итоге лидер ПКРМ Воронин, другие депутаты-коммунисты, представители запрещенной партии "Шор" Марина Таубер, Диана Караман, Валерий Мудук, Вячеслав Нигай, Инга Сибова и Николай Русол вызваны в суд за дискриминацию по признаку секс-ориентации", — пишет Agora, ссылаясь на заявление Genderdoc-M. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции. В Молдавии оппозиция почти два года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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в мире, молдавия, владимир воронин, кишинев, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Владимир Воронин, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду
Экс-президента Молдавии вызвали в суд за акцию против марша ЛГБТ*

Экс-президента Молдавии Воронина вызвали в суд за протест против марша ЛГБТ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие в Кишиневе
Прохожие в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 26 фев – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин и еще шесть депутатов от оппозиции вызваны в суд за организацию в 2022 году флешмоба против марша ЛГБТ* в Кишиневе, сообщает издание Agora.
Летом 2022 года организация Genderdoc-M подала в суд на молдавских оппозиционных депутатов в связи с тем, что во время протеста они вывесили на окнах парламента плакаты с надписями: "Нет гомосексуальной диктатуре", "Молдова против прайда", "Нет дискриминации традиционных ценностей", "Молдова — это не Содом".
"Судебные заседания по этому иску откладывались, а затем суд установил, что иск подан с процессуальными нарушениями. Однако Апелляционная палата Кишинева постановила, что суд первой инстанции должен вернуться к рассмотрению дела. В итоге лидер ПКРМ Воронин, другие депутаты-коммунисты, представители запрещенной партии "Шор" Марина Таубер, Диана Караман, Валерий Мудук, Вячеслав Нигай, Инга Сибова и Николай Русол вызваны в суд за дискриминацию по признаку секс-ориентации", — пишет Agora, ссылаясь на заявление Genderdoc-M.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
В Молдавии оппозиция почти два года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
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* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
В миреМолдавияВладимир ВоронинКишиневМарина ТауберМайя Санду
 
 
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