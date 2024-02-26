Экс-президента Молдавии вызвали в суд за акцию против марша ЛГБТ*
Экс-президента Молдавии Воронина вызвали в суд за протест против марша ЛГБТ
Прохожие в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 фев – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин и еще шесть депутатов от оппозиции вызваны в суд за организацию в 2022 году флешмоба против марша ЛГБТ* в Кишиневе, сообщает издание Agora.
Летом 2022 года организация Genderdoc-M подала в суд на молдавских оппозиционных депутатов в связи с тем, что во время протеста они вывесили на окнах парламента плакаты с надписями: "Нет гомосексуальной диктатуре", "Молдова против прайда", "Нет дискриминации традиционных ценностей", "Молдова — это не Содом".
"Судебные заседания по этому иску откладывались, а затем суд установил, что иск подан с процессуальными нарушениями. Однако Апелляционная палата Кишинева постановила, что суд первой инстанции должен вернуться к рассмотрению дела. В итоге лидер ПКРМ Воронин, другие депутаты-коммунисты, представители запрещенной партии "Шор" Марина Таубер, Диана Караман, Валерий Мудук, Вячеслав Нигай, Инга Сибова и Николай Русол вызваны в суд за дискриминацию по признаку секс-ориентации", — пишет Agora, ссылаясь на заявление Genderdoc-M.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
В Молдавии оппозиция почти два года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.